Ninh Bình: Xử lý 100 thanh thiếu niên vi phạm giao thông, phạt gần 400 triệu đồng

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, trong các ngày 29/9 đến 1/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phối hợp với Công an các phường Đồng Văn, Lê Hồ và Vĩnh Trụ triển khai tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang, tập trung vào các khung giờ tối và đêm.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phối hợp với Công an các phường Đồng Văn, Lê Hồ và Vĩnh Trụ triển khai tuần tra, kiểm soát. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Lực lượng chức năng tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua 3 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử phạt 100 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm, với tổng số tiền phạt gần 400 triệu đồng; tạm giữ 56 phương tiện.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển xe không gắn biển số, vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe và các hành vi vi phạm khác.

Đáng chú ý, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng trên đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, chủ động phát hiện các nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập, vi phạm pháp luật về giao thông.

Đồng thời, phối hợp với công an các xã, phường và lực lượng Cảnh sát cơ động duy trì tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm, tại các tuyến đường, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong thanh thiếu niên, phòng ngừa tình trạng tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh, trật tự trên địa bàn.