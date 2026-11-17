Xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng đường gom dân sinh

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, đại tá Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để rà soát, xử lý những vị trí mất an toàn, đồng thời xây dựng giải pháp trước mắt và lâu dài.

Xóa bỏ 127 lối đi tự mở, bảo đảm an toàn hành lang đường sắt.

Đây là những điểm giao cắt tự phát, không có người gác hoặc thiết bị cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt. Việc đóng các lối đi này được triển khai trên cơ sở rà soát hiện trạng, tuyên truyền, vận động người dân và xây dựng phương án tổ chức giao thông phù hợp.

"Chúng tôi đã làm việc với chính quyền địa phương, sớm có biện pháp trước mắt và lâu dài, tổ chức xây dựng đường gom để bảo đảm cho bà con đi lại an toàn", đại tá Nguyễn Đức Tiến thông tin.

Đáng chú ý, việc triển khai nhận được sự phối hợp của chính quyền cơ sở và đồng thuận từ nhiều hộ dân.

Điển hình, gia đình ông Lê Văn Hùng, xã Liêm Hà có hơn 2.000m² nhà xưởng nằm sát quốc lộ 21, nơi có tuyến đường sắt đi qua. Trước đây, để thuận tiện cho việc đi lại và sản xuất, gia đình ông từng tự mở lối đi qua đường sắt.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, phân tích những nguy cơ mất an toàn, ông Hùng đã đồng ý đóng lối đi tự mở, đồng thời hiến hơn 500m² đất để làm đường gom dân sinh, tạo điều kiện an toàn giao thông hơn cho người dân trong khu vực.

Xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng đường gom dân sinh.

Theo ông Trần Anh Nguyên, Phó giám đốc Công ty CP Đường sắt Hà Ninh, đơn vị được giao quản lý, duy tu, bảo dưỡng 125,3km đường sắt, từ Km12+000 thuộc xã Ngọc Hồi, Hà Nội đến Km137+300 thuộc phường Quang Trung, Thanh Hóa.

Trong đó, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM đi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình dài 94,22km; tuyến nhánh PL - TC dài 4,66km. Đây là khu vực có mật độ dân cư, hoạt động sản xuất, kinh doanh khá lớn.

Tuyến đường sắt đi qua nhiều khu dân cư, khu công nghiệp và chạy song song với các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 21, quốc lộ 10.

Việc triển khai nhận được sự phối hợp của chính quyền cơ sở và đồng thuận từ nhiều hộ dân.

Theo ông Nguyên, quá trình đô thị hóa, phát triển dân cư và hoạt động kinh doanh dọc hai bên đường sắt khiến tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, phát sinh các lối đi tự mở vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn chạy tàu.

Đặc biệt, tại những vị trí giao cắt tự phát, tầm nhìn bị hạn chế hoặc không có hệ thống cảnh báo, người tham gia giao thông dễ chủ quan, thiếu quan sát khi qua đường sắt. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và an toàn hoạt động vận tải đường sắt.

Còn 118 lối đi tự mở cần tiếp tục xử lý

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn còn 118 lối đi tự mở cần tiếp tục được xử lý, đóng lại. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý đường sắt, nhất là trong việc bố trí quỹ đất, xây dựng đường gom, tổ chức các điểm kết nối giao thông thay thế phù hợp với nhu cầu đi lại thực tế.

Để tiếp tục xử lý các vị trí còn tồn tại, lực lượng Cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý đường sắt xác định công tác tuyên truyền, vận động người dân giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh việc tổ chức đóng các lối đi, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tự ý tháo dỡ rào chắn, tái mở lối đi trái phép qua đường sắt.

Còn 118 lối đi tự mở cần tiếp tục xử lý.

Chính quyền địa phương cần phối hợp với ngành đường sắt rà soát từng vị trí, đánh giá nhu cầu đi lại của người dân để có phương án xây dựng đường gom, đường ngang hợp pháp hoặc tổ chức kết nối giao thông thay thế.

Việc xử lý phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu an toàn chạy tàu với nhu cầu đi lại, sản xuất, kinh doanh của người dân.

Đặc biệt, việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và chính quyền cơ sở xóa bỏ 127 lối đi tự mở là hết sức cần thiết, góp phần lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt, hạn chế các điểm giao cắt nguy hiểm, từng bước kiềm chế và kéo giảm tai nạn.

Cùng với trách nhiệm của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông đường sắt. Không tự ý mở lối đi, tháo dỡ rào chắn hoặc đi qua đường sắt tại những vị trí không được phép.

Việc chấp nhận di chuyển xa hơn để sử dụng các lối đi hợp pháp không chỉ bảo vệ an toàn cho bản thân mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng và hoạt động chạy tàu.

Tiến Anh