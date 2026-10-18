Ninh Bình: Xe máy đi ngược chiều va chạm ô tô, hai người thương vong

Cụ thể, khoảng 20h30 ngày 17/10, tại đường Điện Biên Phủ, thuộc tổ dân phố số 11, phường Hà Nam, xe ô tô biển kiểm soát 90A-142.XX do anh N.V.H (sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố Tiên Nội, phường Tiên Sơn) điều khiển, lưu thông theo hướng Đồng Văn - Hà Nam, xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 34N7-37XX, đi theo hướng Hà Nam - Đồng Văn, trên xe có 2 người.

Hiện trường vụ va chạm ô tô, một người tử vong, một người bị thương.

Hậu quả, anh H.V.H (sinh năm 2001, trú tại xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa) tử vong tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình, anh H.V.T (sinh năm 1988, cùng trú tại địa chỉ trên) bị thương. Tại hiện trường, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do xe máy đi ngược chiều, trong khi ô tô chưa giảm tốc độ kịp thời.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Hà Nam đã phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tiến Anh