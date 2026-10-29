Ninh Bình: Xây dựng Trung đoàn cảnh sát cơ động vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập phương án chống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn tại khu công nghiệp năm 2026. (Ảnh: ĐẠI NGHĨA)

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chương trình báo cáo kết quả huấn luyện cảnh sát cơ động, Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu và diễn tập phương án chống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn tại khu công nghiệp năm 2026, tỉnh Ninh Bình đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Việc tổ chức thành công, bài bản chương trình đã khẳng định sức mạnh, ý chí kiên cường, không ngại khó, ngại khổ lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và lực lượng công an toàn tỉnh Ninh Bình nói chung; đồng thời, thông qua diễn tập phương án tác chiến đã góp phần củng cố, tăng cường hiệu quả trong cơ chế chỉ huy thống nhất, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, năng lực nghiệp vụ, huy động lực lượng, kỹ năng chiến đấu, vận dụng linh hoạt hiệu quả vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ trong giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể phát sinh trong thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi báo cáo, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị: Công an tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động, cơ chế vận hành; thường xuyên rà soát củng cố lực lượng, tổ chức huấn luyện, nâng cao kỹ chiến thuật và năng lực tác chiến.

Đồng diễn võ thuật, bài quyền tay không 55 động tại buổi báo cáo kết quả huấn luyện cảnh sát cơ động. (Ảnh: ĐẠI NGHĨA)

Phải luôn trong tư thế “Sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án”, ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống đột xuất, bất ngờ, không để bị động.

Lực lượng Công an cần chủ động nắm chắc tình hình an ninh công nhân, an ninh tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế; kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các tranh chấp lao động, mâu thuẫn trong nhân dân ngay từ cơ sở, kiên quyết không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa công an tỉnh và các sở, ban, ngành, Ban quản lý các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, các công ty khai thác hạ tầng, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Xây dựng và củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sâu rộng trong các công ty, doanh nghiệp, Khu công nghiệp.

Theo báo cáo đánh giá, công tác tổ chức huấn luyện đã được triển khai bài bản, bám sát yêu cầu nhiệm vụ. Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu mới được thành lập ngày 9/10/2026, song Ban Chỉ huy Trung đoàn đã chủ động chuẩn bị chương trình, thao trường, giáo viên, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ; tổ chức huấn luyện nghiêm túc theo từng nội dung, từng cấp độ tình huống.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ. (Ảnh: ĐẠI NGHĨA)

Quá trình huấn luyện, đã gắn lý thuyết với thực hành và coi trọng khả năng vận dụng vào thực tế. Đến nay, công an tỉnh đã tổ chức huấn luyện cho 600 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động và 772 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu; riêng chương trình diễn tập, đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ tham gia.

Kết quả huấn luyện cho thấy, cán bộ chiến sĩ đã có chuyển biến rõ nét về thể lực, bản lĩnh và kỹ năng chiến đấu. Các nội dung đồng diễn võ thuật, bài quyền tay không 55 động tác; xử lý tình huống 2 đánh 4, 3 đánh 8; biểu diễn khí công; kỹ thuật vượt vật cản, lao qua vòng lửa, áp sát mục tiêu, được thực hiện tương đối thuần thục, đúng kỹ thuật.

Nội dung diễn tập đã thể hiện khá toàn diện khả năng chỉ huy và hiệp đồng xử lý tình huống tại khu công nghiệp. Tình huống được xây dựng theo hướng tăng dần về quy mô và mức độ nguy hiểm: Từ việc có khoảng 120 công nhân bị đối tượng xấu lợi dụng kích động; đến cấp độ phức tạp hơn, khi có khoảng 450 người mang theo gậy, gạch đá, chai xăng và hung khí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, đe dọa tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh. Cách xây dựng các tình huống, phù hợp với đặc điểm địa bàn khu công nghiệp, nơi một vụ việc ban đầu có thể nhanh chóng lan rộng, nếu công tác nắm tình hình, đối thoại và xử lý tại chỗ không kịp thời.

Trong thực binh, các lực lượng trinh sát, chốt chặn, đánh bắt, cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cảnh sát cơ động và Trung đoàn dự bị chiến đấu, đã được phân công thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng. Việc chuyển từ cấp độ 1 sang cấp độ 2; triển khai đội hình ngăn chặn, chia cắt, cô lập, bắt đối tượng cầm đầu, quá khích và bảo vệ hiện trường, đã thể hiện khả năng vận hành cơ chế chỉ huy và hiệp đồng tương đối chặt chẽ giữa các lực lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi báo cáo, Đại tá Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ban Chỉ huy Trung đoàn, Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan trong công tác tham mưu, chuẩn bị lực lượng và tổ chức diễn tập; biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong quá trình huấn luyện và tham gia diễn tập.

Để kết quả huấn luyện và diễn tập được chuyển hóa thành hiệu quả thực tế, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, thực chất ngay sau buổi diễn tập. Khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể và các phương án thành phần, chuẩn hóa hồ sơ chỉ huy, chế độ báo cáo tuyến cơ động… Huấn luyện phải là nhiệm vụ thường xuyên, lấy yêu cầu thực tế chiến đấu.

Đại tá Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ. (Ảnh: ĐẠI NGHĨA)

Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu làm thước đo, tập trung vào các tình huống bất ngờ, điều kiện ban đêm, thời tiết xấu. Tăng cường kỹ năng xử lý tình huống ngoài kịch bản, kỹ năng đánh giá nguy cơ, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ đồng đội

Các đơn vị khối an ninh, công an cấp xã phối hợp Ban quản lý khu công nghiệp, các doanh nghiệp và chính quyền địa phương nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương, bảo hiểm, quan hệ lao động và những vấn đề bức xúc trong công nhân. Khi xuất hiện kiến nghị chính đáng, phải kịp thời tham mưu tổ chức đối thoại, giải quyết công khai, đúng quy định; không để bức xúc nhỏ tích tụ thành vụ việc phức tạp. Đồng thời, chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng bức xúc, mâu thuẫn trong công nhân để gây rối, phá hoại, vi phạm pháp luật.

Tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động và Trung đoàn dự bị chiến đấu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và kỷ luật. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, thể lực và kỹ năng; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị phải quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ.