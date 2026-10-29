Ninh Bình xây dựng mô hình 'Trường học an toàn giao thông' tại Đại học Hoa Lư

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Phạm Quang Huấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư cho biết, với quy mô đào tạo lớn, số lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, đặc biệt vào đầu giờ học và cuối buổi học, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong và ngoài khuôn viên trường đặt ra yêu cầu cấp thiết.

Xây dựng mô hình “Trường học an toàn giao thông” tại Đại học Hoa Lư.

Qua rà soát, một số bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông vẫn tồn tại như hệ thống biển báo, vạch kẻ đường chưa đầy đủ, khu vực dừng, đỗ xe chưa hợp lý. Tình trạng gửi xe ngoài trường, trông giữ xe không đúng quy định cùng các vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, thiếu gương chiếu hậu, điều khiển xe tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trước thực trạng này, nhà trường xác định xây dựng mô hình là giải pháp thiết thực nhằm khắc phục hạn chế, nâng cao trách nhiệm quản lý và hình thành văn hóa giao thông an toàn trong cán bộ, giảng viên và người học.

Theo kế hoạch, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, phấn đấu 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên và học sinh được giáo dục, ký cam kết chấp hành quy định. Nội dung ATGT được lồng ghép trong sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn - Hội và chương trình ngoại khóa.

Hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên và học sinh.

Cùng với đó, trường rà soát, sắp xếp khu vực để xe, lối ra vào, cổng trường và các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; duy trì mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", "Nhà xe an toàn giao thông", đồng thời phối hợp cơ quan chức năng xử lý bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông.

Tại hội nghị, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hoa Lư, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an phường Hoa Lư ký kết quy chế phối hợp triển khai mô hình. Ngay sau đó, Công an phường Hoa Lư tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên và học sinh.

Hiện Trường Đại học Hoa Lư có 2.849 sinh viên, 654 học sinh Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Tràng An, 916 học viên hệ liên kết và đào tạo thường xuyên, cùng 248 cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động. Việc triển khai mô hình góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và phòng ngừa tai nạn giao thông.

Tiến Anh