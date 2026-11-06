Ninh Bình vào mùa hoa súng đẹp nhất trong năm

Sông Ngô Đồng ở Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đang vào mùa đẹp nhất trong năm

Hoa súng ở Tam Cốc - Bích Động đẹp đến mức ngồi ở đâu cũng có những bức ảnh đẹp mê mẩn

Ở Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, hoa súng mọc nhiều ở hai bên sông, khu vực nhiều nhất, hoa nở rộ tập trung, bông hoa to phải kể đến khu vực hang Hai, hang Ba và 2 cánh đồng hoa súng

Hoa súng ở Tam Cốc bông dày, nhiều cánh và có màu hồng đẹp mắt

Hoa súng ở Tam Cốc - Bích Động thường nở vào đầu giờ sáng tầm 6h và cụp hoa khi nắng mạnh khoảng 10h, vì vậy du khách muốn trải nghiệm và lưu giữ những bức ảnh đẹp với hoa súng thì nên đi từ sáng sớm

Những bông hoa súng rực rỡ được các cô lái đò nâng niu như "báu vật" mà thiên nhiên Ninh Bình ban tặng

Thiếu nữ Cố đô e ấp bên hoa súng

Dòng sông Ngô Đồng những ngày này đang trở thành địa điểm hot của những nhiếp ảnh gia

Ngắm nhìn video đẹp mắt về hoa súng ở Khu du lịch Tam Cốc - Bích Đông