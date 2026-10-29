Ninh Bình: Ưu tiên hạ tầng giao thông chiến lược, mở rộng không gian phát triển

Tổ chức không gian phát triển, hình thành các cực tăng trưởng liên kết

Trao đổi với PV Báo Xây dựng ngày 29/10, ông Trần Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh định hướng hình thành các cực tăng trưởng liên kết, phát huy lợi thế từng khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tổ chức không gian phát triển, hình thành các cực tăng trưởng liên kết.

Đến năm 2030, Ninh Bình tổ chức không gian phát triển theo định hướng "Một trục động lực - Hai đầu phát triển - Ba cực phát triển - Bốn vùng kinh tế - Năm hành lang kinh tế".

Trong đó, ba cực Hoa Lư mở rộng, Phủ Lý và Nam Định đảm nhiệm chức năng riêng, đồng thời liên kết, bổ trợ lẫn nhau, tạo động lực phát triển toàn tỉnh.

Tỉnh phát huy vai trò cửa ngõ phía Nam vùng Đồng bằng sông Hồng, tăng cường kết nối với Hà Nội, vùng Bắc Trung Bộ và các trung tâm kinh tế lớn; hướng tới trở thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế, kinh tế di sản, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, logistics, đào tạo nhân lực chất lượng cao và y tế của vùng.

Ninh Bình tổ chức không gian phát triển theo định hướng "Một trục động lực - Hai đầu phát triển - Ba cực phát triển - Bốn vùng kinh tế - Năm hành lang kinh tế".

Để hiện thực hóa mục tiêu, Ninh Bình tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức không gian kinh tế gắn với giao thông, khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển, trung tâm logistics và các khu du lịch.

Theo định hướng, phía Bắc phát triển công nghiệp, đô thị, logistics; khu vực Hoa Lư và dọc sông Đáy phát huy giá trị di sản, văn hóa, du lịch. Khu vực ven biển tập trung kinh tế biển, cảng biển và logistics. Nông nghiệp chuyển hướng sinh thái, công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn và đa giá trị.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình cho biết, tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng triển khai các chương trình, dự án liên tỉnh về du lịch, bảo tồn di sản, kinh tế biển, logistics, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Nguồn lực đầu tư được phân bổ có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên công trình hạ tầng thiết yếu, tăng cường kết nối và sức lan tỏa, hạn chế đầu tư dàn trải, chồng chéo, lãng phí.

Ưu tiên giao thông chiến lược, tạo dư địa phát triển mới

Ninh Bình ưu tiên đầu tư các công trình giao thông liên vùng như cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội, đường bộ ven biển, các trục Đông - Tây và hệ thống giao thông nội tỉnh.

Tỉnh đồng thời phối hợp triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng quanh ba ga hành khách Phủ Lý, Nam Định và Ninh Bình.

Ưu tiên giao thông chiến lược, tạo dư địa phát triển mới.

Nhiều dự án trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và du lịch.

Điển hình, dự án đường Bái Đính - Ba Sao dài khoảng 17,256km, trong đó giai đoạn II qua địa bàn Ninh Bình dài khoảng 7,6km. Tuyến có nền đường rộng 16m, mặt đường rộng 15m, kết hợp cây xanh hai bên, góp phần tăng cường kết nối và phục vụ phát triển du lịch.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 980 tỷ đồng, riêng giai đoạn II hơn 583 tỷ đồng. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.

Đối với tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh thuộc tuyến CT.08 dài khoảng 25,3km, kết nối nút giao Mai Sơn với cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến khu vực cầu vượt sông Đáy.

Tuyến được thiết kế 4 làn xe, tốc độ tối đa 120km/h, tổng mức đầu tư khoảng 6.865 tỷ đồng theo phương án được nêu.

Công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 99%, tương ứng khoảng 215,28/217ha; cả 10 khu tái định cư đã hoàn thành. Các đơn vị đang tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công, hướng tới hoàn thành, thông xe trong năm 2026.

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Cùng với giao thông, tỉnh định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có bản sắc và thích ứng biến đổi khí hậu. Ninh Bình phấn đấu hoàn thành các điều kiện công nhận đô thị loại I năm 2027, hoàn thiện hồ sơ đề án thành phố trực thuộc Trung ương năm 2028, hướng tới mục tiêu trước năm 2030.

Tỉnh cũng chú trọng phát triển hạ tầng số, dữ liệu dùng chung, nền tảng viễn thông; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ công, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Phát triển kinh tế được gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tỉnh ưu tiên du lịch gắn với công nghiệp văn hóa, liên kết vùng; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đào tạo nhân lực, đồng thời thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế sẽ tạo nền tảng để Ninh Bình phát triển bền vững, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Tiến Anh