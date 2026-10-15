Ninh Bình: Ứng dụng công nghệ số trong sàng lọc sức khỏe tâm lý học đường

Các đại biểu nhấn nút khởi động triển khai chương trình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Chương trình do Ủy ban nhân dân xã Gia Trấn phối hợp Công ty Cổ phần Công nghệ TARO, Công ty cổ phần giải pháp Tràng An, Viện nghiên cứu thiết kế trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức. Chương trình nhằm hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia, Ngày công dân số Việt Nam 15/10; hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiện đại và phát triển toàn diện cho học sinh.

Đồng chí Đinh Văn Phụng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Trấn phát biểu tại chương trình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đinh Văn Phụng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Trấn nhấn mạnh, chăm lo sức khỏe tinh thần, phòng ngừa bạo lực học đường không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường, mà còn là trách nhiệm của gia đình, chính quyền và toàn xã hội. Mỗi học sinh cần được học tập trong môi trường an toàn, được tôn trọng, được lắng nghe và được giúp đỡ khi cần thiết. Đây chính là ý nghĩa thiết thực, nhân văn của chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Mô hình tham vấn học đường 4.0 là mô hình số hóa quy trình hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe tinh thần học sinh trên nền tảng sTARO, tích hợp thư viện, chương trình phòng ngừa nâng cao năng lực đối phó với các vấn đề học đường của học sinh như: nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm lý khi học sinh phải đối diện với áp lực học tập, thi cử (lo âu, căng thẳng, trầm cảm); mối quan hệ với bạn bè, thầy cô; vấn nạn bạo lực học đường; những rủi ro trên môi trường số; nhu cầu nâng cao kiến thức về giới, giới tính; nhu cầu khám phá, hiểu bản thân và hướng nghiệp…

Mô hình với không gian tiếp nhận thuận tiện, phòng tham vấn riêng tư, khu sinh hoạt nhóm, truyền thông nâng cao nhận thức và tổ chức các chuyên đề phòng ngừa, workshop nâng cao kỹ năng ứng phó. Qua đó, học sinh có thể tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ của nhà trường, trong một mô hình vận hành thông minh, tích hợp công nghệ và có đội ngũ chuyên môn đồng hành.

Chương trình sàng lọc tâm lý học đường được truyền hình trực tiếp kết nối với điểm cầu Trường trung học cơ sở Gia Trấn. (Ảnh: YẾN TRINH)

Về sàng lọc, các thang đo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định 2655/2025-BGDĐT được số hóa nguyên bản. Hiện có 25 công cụ đã được số hóa.

Sau sàng lọc, hệ thống sẽ phân loại kết quả theo 3 mức nguy cơ: ổn định, có nguy cơ, nguy cơ cao làm căn cứ để nhà trường chọn hình thức hỗ trợ phù hợp cho học sinh. Chương trình bao gồm: phòng ngừa chung, hỗ trợ nhóm nhỏ, và hỗ trợ chuyên sâu, khi cần thì kết nối nhà trường với cơ sở y tế, các cơ quan liên quan, các đơn vị công tác xã hội có thẩm quyền.

Các đại biểu và học sinh tham gia trải nghiệm công nghệ số Steam Robotics và Steam Sport bao gồm: lắp ráp, điều khiển robot đua sa hình; lập trình kéo-thả giải mã mê cung; điều khiển Drone bay; phòng cháy chữa cháy, ném đĩa vào gôn, thể thao số, ném bóng dính. (Ảnh: YẾN TRINH)

Theo bà Bùi Thị Lý, nguyên cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc triển khai ứng dụng công nghệ số trong sàng lọc sức khỏe tinh thần học đường tại Gia Trấn không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho học sinh địa phương, mà còn tạo tiền đề để các đơn vị, cơ sở giáo dục khác tham khảo, nghiên cứu và áp dụng trong thời gian tới.

Học sinh thích thú với các hoạt động trải nghiệm số tại chương trình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Kết quả sàng lọc cần được nhìn nhận như những tín hiệu ban đầu để giáo viên, gia đình và nhà trường chủ động tiếp cận học sinh bằng sự thấu hiểu. Sàng lọc chỉ là bước khởi đầu; hiệu quả thực chất phụ thuộc vào quá trình phòng ngừa, tư vấn, hỗ trợ nhóm học sinh gặp khó khăn, can thiệp chuyên sâu và phối hợp ngành y tế khi cần thiết.

Bên cạnh đó, niềm tin của học sinh và phụ huynh là điều kiện quan trọng để mô hình vận hành hiệu quả. Vì vậy, quy trình triển khai phải minh bạch, thông tin cá nhân được bảo mật, quyền tiếp cận hồ sơ được phân quyền rõ ràng.