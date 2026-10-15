Ninh Bình: Ứng dụng công nghệ số trong sàng lọc sức khỏe tâm lý học đường
Ngày 15/10, tại xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình triển khai sàng lọc sức khỏe tâm lý học đường trên nền tảng số; ra mắt mô hình phòng hỗ trợ tâm lý học đường 4.0 và trải nghiệm công nghệ số Steam Robotics. Đây là đơn vị đầu tiên của tỉnh ứng dụng công nghệ số kết hợp giữa giáo dục và y tế học đường.
Chương trình do Ủy ban nhân dân xã Gia Trấn phối hợp Công ty Cổ phần Công nghệ TARO, Công ty cổ phần giải pháp Tràng An, Viện nghiên cứu thiết kế trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức. Chương trình nhằm hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia, Ngày công dân số Việt Nam 15/10; hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiện đại và phát triển toàn diện cho học sinh.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đinh Văn Phụng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Trấn nhấn mạnh, chăm lo sức khỏe tinh thần, phòng ngừa bạo lực học đường không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường, mà còn là trách nhiệm của gia đình, chính quyền và toàn xã hội. Mỗi học sinh cần được học tập trong môi trường an toàn, được tôn trọng, được lắng nghe và được giúp đỡ khi cần thiết. Đây chính là ý nghĩa thiết thực, nhân văn của chương trình.
Mô hình tham vấn học đường 4.0 là mô hình số hóa quy trình hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe tinh thần học sinh trên nền tảng sTARO, tích hợp thư viện, chương trình phòng ngừa nâng cao năng lực đối phó với các vấn đề học đường của học sinh như: nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm lý khi học sinh phải đối diện với áp lực học tập, thi cử (lo âu, căng thẳng, trầm cảm); mối quan hệ với bạn bè, thầy cô; vấn nạn bạo lực học đường; những rủi ro trên môi trường số; nhu cầu nâng cao kiến thức về giới, giới tính; nhu cầu khám phá, hiểu bản thân và hướng nghiệp…
Mô hình với không gian tiếp nhận thuận tiện, phòng tham vấn riêng tư, khu sinh hoạt nhóm, truyền thông nâng cao nhận thức và tổ chức các chuyên đề phòng ngừa, workshop nâng cao kỹ năng ứng phó. Qua đó, học sinh có thể tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ của nhà trường, trong một mô hình vận hành thông minh, tích hợp công nghệ và có đội ngũ chuyên môn đồng hành.
Về sàng lọc, các thang đo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định 2655/2025-BGDĐT được số hóa nguyên bản. Hiện có 25 công cụ đã được số hóa.
Sau sàng lọc, hệ thống sẽ phân loại kết quả theo 3 mức nguy cơ: ổn định, có nguy cơ, nguy cơ cao làm căn cứ để nhà trường chọn hình thức hỗ trợ phù hợp cho học sinh. Chương trình bao gồm: phòng ngừa chung, hỗ trợ nhóm nhỏ, và hỗ trợ chuyên sâu, khi cần thì kết nối nhà trường với cơ sở y tế, các cơ quan liên quan, các đơn vị công tác xã hội có thẩm quyền.
Theo bà Bùi Thị Lý, nguyên cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc triển khai ứng dụng công nghệ số trong sàng lọc sức khỏe tinh thần học đường tại Gia Trấn không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho học sinh địa phương, mà còn tạo tiền đề để các đơn vị, cơ sở giáo dục khác tham khảo, nghiên cứu và áp dụng trong thời gian tới.
Kết quả sàng lọc cần được nhìn nhận như những tín hiệu ban đầu để giáo viên, gia đình và nhà trường chủ động tiếp cận học sinh bằng sự thấu hiểu. Sàng lọc chỉ là bước khởi đầu; hiệu quả thực chất phụ thuộc vào quá trình phòng ngừa, tư vấn, hỗ trợ nhóm học sinh gặp khó khăn, can thiệp chuyên sâu và phối hợp ngành y tế khi cần thiết.
Bên cạnh đó, niềm tin của học sinh và phụ huynh là điều kiện quan trọng để mô hình vận hành hiệu quả. Vì vậy, quy trình triển khai phải minh bạch, thông tin cá nhân được bảo mật, quyền tiếp cận hồ sơ được phân quyền rõ ràng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ninh-binh-ung-dung-cong-nghe-so-trong-sang-loc-suc-khoe-tam-ly-hoc-duong-post995470.html