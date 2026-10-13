Ninh Bình: Tuyên truyền an toàn giao thông tới 1.800 cán bộ và học sinh

Cụ thể, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh, phối hợp với Công an phường Nam Hoa Lư, tổ chức tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại Trường THCS Hải Vân, phường Nam Hoa Lư. Chương trình có sự tham gia của gần 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng toàn thể 1.700 học sinh nhà trường.

Tuyên truyền an toàn giao thông cho 1.800 cán bộ và học sinh. (Ảnh Công an Ninh Bình).

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên Phòng CSGT đã phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phân tích nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông ở lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Qua đó, giúp học sinh nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng cảnh báo các lỗi vi phạm thường gặp như điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe máy điện, chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Bên cạnh phổ biến kiến thức pháp luật, học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển, tư thế ngồi lái, kỹ năng quan sát, nhận biết và xử lý tình huống bất ngờ trên đường; cách đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn.

Học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển, tư thế ngồi lái, kỹ năng quan sát, nhận biết và xử lý tình huống bất ngờ trên đường; cách đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn. (Ảnh Công an Ninh Bình).

Thông qua chương trình, lực lượng Công an hướng tới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc giáo dục, nhắc nhở các em thực hiện nghiêm quy định khi tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong trường học.

Tiến Anh