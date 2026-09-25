Ninh Bình tuyên dương một học sinh lớp 11 cứu sống 2 em nhỏ đuối nước

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tặng hoa cho em Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: YẾN TRINH)

Trước đó, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 24/9, trên đường đi học về, em Nguyễn Mạnh Hùng, quê tại thôn 13, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình phát hiện hai em nhỏ không may bị ngã xuống sông, đang chới với giữa dòng nước sâu. Trước tình huống nguy hiểm, Hùng đã nhanh chóng dừng xe, để lại ba lô trên đường, xuống nước và lần lượt cứu được cả hai em nhỏ đưa vào nơi an toàn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trường trung học phổ thông B Hải Hậu đã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân xã Hải Xuân, đề nghị kịp thời biểu dương, khen thưởng hành động dũng cảm của học sinh. Ngày 24/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Xuân đã ban hành Quyết định số 1421/QĐ-UBND tặng Giấy khen đột xuất cho Nguyễn Mạnh Hùng vì đã có hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ ngã xuống sông.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình phát biểu tại chương trình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình biểu dương, chúc mừng em Nguyễn Mạnh Hùng về hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp, kịp thời cứu hai em nhỏ gặp nạn. Đồng thời, đồng chí chuyển lời biểu dương, khen ngợi và động viên của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến em Nguyễn Mạnh Hùng; ghi nhận sự quan tâm, giáo dục của gia đình, nhà trường và sự kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc biểu dương, khen thưởng hành động dũng cảm của em.

Đồng chí nhấn mạnh, việc trao Bằng khen hôm nay không chỉ là sự ghi nhận, biểu dương đối với một hành động đẹp mà còn là dịp để động viên, lan tỏa, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong các nhà trường và cộng đồng.

Từ câu chuyện của em Hùng, đồng chí đề nghị phòng chuyên môn, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tiếp tục quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong học sinh; tăng cường giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng nhận diện nguy hiểm và cứu hộ an toàn, để các em biết bảo vệ bản thân và giúp đỡ người khác đúng cách. Đồng thời, triển khai tốt đề án về phát triển đạo đức, lý tưởng cho học sinh, sinh viên, coi đây là một trong những nội dung nòng cốt trong công tác giáo dục, góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, Trường trung học phổ thông B Hải Hậu chia sẻ, khi thấy cả hai em nhỏ đã an toàn, em cảm thấy rất nhẹ nhõm và vui mừng. Đến bây giờ nghĩ lại sự việc, em vẫn thấy may mắn vì mình đã có thể giúp được hai em nhỏ trở về với gia đình. Qua sự việc này, em cũng nhận thấy rằng, việc cứu người trong những tình huống nguy hiểm cần có sự bình tĩnh, kiến thức và kỹ năng để bảo đảm an toàn cho cả người gặp nạn và người cứu. Em mong các bạn học sinh sẽ luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người chung quanh và tích cực học tập kỹ năng phòng, chống đuối nước, cứu hộ an toàn.

Việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời tặng bằng khen và tổ chức trao thưởng ngay sau sự việc không chỉ ghi nhận một hành động dũng cảm mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Đây là sự trân trọng đối với những việc làm xuất phát từ lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng của học sinh.

Từ một hành động cụ thể trong đời sống, câu chuyện của em Nguyễn Mạnh Hùng cho thấy giáo dục không chỉ được thể hiện qua kết quả học tập mà còn được đo bằng cách mỗi học sinh ứng xử trước những tình huống của cuộc sống, biết quan tâm, sẻ chia và hành động vì người khác. Qua đó, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh học sinh Ninh Bình, không chỉ học tập, rèn luyện mà còn biết sống trách nhiệm, nhân ái và vì cộng đồng.