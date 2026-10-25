Ninh Bình: Từ tuyệt tác non nước đến nhịp đập đêm Cố đô

Tuyệt tác non nước Cố đô và đêm không ngủ ở khu phố cổ Hoa Lư

Nằm ở cửa ngõ phía nam đồng bằng Bắc Bộ, Ninh Bình mang trong mình một dáng vẻ vừa trầm mặc, cổ kính, vừa kỳ vĩ, hoang sơ. Vùng đất này không ồn ào với những đô thị sầm uất hay các khu nghỉ dưỡng hào nhoáng, nhưng những năm gần đây lại liên tục xuất hiện trong danh sách những điểm đến được du khách quốc tế yêu thích. Từ một miền quê yên ả, cố đô đang trở thành một trong những điểm sáng rực rỡ nhất của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Dấu ấn ngàn năm của cội nguồn lịch sử

Sẽ không quá lời khi ví Ninh Bình là vùng đất của những biểu tượng kỳ vĩ, một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ hiếm nơi nào có được. Điểm nhấn rực rỡ nhất chính là Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ mộc mạc, để người lái đò đưa lối len lỏi qua các hang động, dòng sông và thung lũng, du khách mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp nguyên sơ của nơi được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long trên cạn". Những dãy núi đá vôi hàng triệu năm tuổi soi bóng xuống dòng nước xanh ngắt tạo nên một không gian thủy mặc tĩnh lặng và mê hoặc.

Vẻ đẹp nguyên sơ của Tràng An -là nơi được ví như 'Vịnh Hạ Long trên cạn' với những dãy núi đá vôi triệu năm tuổi soi bóng xuống làn nước xanh ngắt

Bên cạnh Tràng An, Tam Cốc - Bích Động lại mang đến một vũ điệu sắc màu khác. Dòng sông Ngô Đồng uốn lượn hiền hòa giữa đôi bờ. Vào mùa lúa chín, cả thung lũng như được khoác lên mình tấm thảm vàng rực rỡ. Và nếu muốn tìm kiếm một góc nhìn ngoạn mục, Hang Múa với gần 500 bậc đá chênh vênh sẽ là thử thách xứng đáng để du khách thu trọn vào tầm mắt những cánh đồng, dòng sông và núi đá trùng điệp.

Không chỉ có thiên nhiên, Ninh Bình còn là nơi lưu giữ hồn thiêng sông núi. Nơi đây từng là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến tập quyền Việt Nam dưới triều Đinh và Tiền Lê. Không phải ngẫu nhiên vùng đất này lại được vua Đinh lựa chọn để xây dựng kinh thành. Thế đất lưng tựa núi, hướng nhìn sông, bao quanh là đồi núi trùng điệp đã tạo thành một thế phòng thủ kiên cố, bất khả xâm phạm.

Nét kiến trúc rêu phong và tĩnh mặc tại Cố đô Hoa Lư mang theo hơi thở của những triều đại xưa, minh chứng cho một thời kỳ vàng son và phồn thịnh

Mỗi lần đặt chân đến Khu di tích Cố đô Hoa Lư, ta như cảm nhận được từng hơi thở của những triều đại cũ. Dạo bước qua đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành, đền thờ công chúa Phất Kim hay nền cung điện dưới lòng đất, du khách sẽ choáng ngợp trước những tuyệt tác nghệ thuật. Từng nét chạm trổ tỉ mỉ trên nhiều chất liệu đã khắc họa trọn vẹn sự đồ sộ và phồn thịnh của chốn kinh thành xưa, kết nối người xem với những giá trị tâm linh sâu sắc.

Đêm Hoa Lư: Bản hòa ca của ánh sáng và nhịp đập xưa

Hoạt động kinh tế đêm đang là hướng phát triển mới ở nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào hàng quán hay khu vui chơi náo nhiệt, Ninh Bình lại chọn một lối đi riêng; du lịch đêm gắn với trải nghiệm văn hóa.

Phố cổ Hoa Lư, nằm ngay trung tâm thành phố Ninh Bình, là minh chứng rõ rệt nhất. Dù không phải phố cổ nguyên bản như Hội An hay 36 phố phường Hà Nội, nơi đây lại được tái tạo đầy tinh tế. Những mái ngói âm dương, những cột đèn lồng đỏ cao treo dọc khắp tuyến phố, cùng chi tiết kiến trúc gợi nhớ thời Đinh - Lê khiến du khách có cảm giác như đang bước vào một bộ phim cổ trang.

Phố cổ Hoa Lư lung linh dưới ánh đèn lồng, mang đến trải nghiệm du lịch đêm tĩnh tại và đậm đà bản sắc văn hóa giữa lòng thành phố

Đến khu phố cổ lúc tầm 7 giờ tối, dưới ánh đèn lồng lung linh vàng rực, từng làn gió nhẹ thoảng qua cùng tiếng nhạc dịu dàng từ các gian hàng nhỏ đủ để khiến lòng người chậm lại. Nếu dừng chân ở chùa Bạc hay tháp Tứ Ân, vẻ đẹp kiến trúc đậm nét Phật giáo Việt Nam sẽ giữ chân bạn mãi không rời. Khi đồng hồ điểm gần 11 giờ đêm, không gian vắng dần, đèn lồng vẫn sáng và những làn điệu chèo dường như còn vương trong gió, để lại một đêm trải nghiệm thật trọn vẹn và tĩnh tại.

Du khách quốc tế trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực Ninh Bình

Chính sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên độc đáo, chiều sâu lịch sử và trải nghiệm văn hóa tinh tế đã đưa Ninh Bình vươn tầm thế giới. Đối với nhiều du khách nước ngoài, việc được khám phá những câu chuyện lịch sử gắn với vùng đất cố đô giúp chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.

Hơn thế nữa, cảm giác gần gũi với đời sống địa phương chính là thỏi nam châm thu hút du khách. Hình ảnh những người chèo thuyền trên sông bằng đôi chân điêu luyện, những đàn dê thong dong trên sườn núi hay những vòng xe đạp chầm chậm khám phá các con đường nhỏ giữa cánh đồng mang đến một vẻ đẹp mộc mạc, yên bình. Chọn nghỉ ngơi tại các homestay giữa thiên nhiên, du khách không chỉ đến để tham quan, mà là để hòa mình vào cuộc sống. Đó không chỉ là một điểm đến, mà là nơi để lắng nghe nhịp đập xưa trong một không gian mới, sống động và đầy bản sắc.