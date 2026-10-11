Ninh Bình: Truy tặng giấy khen người đàn ông tử nạn khi cứu hai cháu nhỏ đuối nước

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Trần Hoài Thanh, Chủ tịch UBND xã Giao Thủy cho biết, việc thăm hỏi gia đình và truy tặng giấy khen thể hiện sự ghi nhận, tri ân của chính quyền địa phương đối với hành động dũng cảm cứu người của ông Khải.

Đây cũng là việc làm ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và những hành động đẹp trong cuộc sống.

Truy tặng giấy khen người đàn ông dũng cảm cứu hai cháu nhỏ đuối nước.

Tại gia đình ông Khải ở thôn Hoành Nhị, lãnh đạo xã đã thăm hỏi, chia buồn, động viên thân nhân vượt qua mất mát. Hành động quên mình cứu người của ông nhận được sự trân trọng của chính quyền và người dân địa phương.

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 10/10, tại khu vực trục sông tiêu nước, kênh mương nội đồng gần cống họ Phan, thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy, hai cháu N.T.T.L và Đ.B.H (cùng sinh năm 2012) không may ngã xuống sông khi đang điều khiển xe.

Phát hiện hai cháu gặp nạn, ông Nguyễn Trọng Khải lập tức lao xuống sông ứng cứu. Một số người dân sau đó cũng nhanh chóng hỗ trợ, đưa hai cháu nhỏ và ông Khải lên bờ. Hai cháu may mắn được cứu sống, nhưng ông Khải đã không qua khỏi.

Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương đối với gia đình và người dân địa phương. Trong tình huống nguy cấp, ông không ngần ngại đối mặt với hiểm nguy, kịp thời ứng cứu hai cháu nhỏ, thể hiện tinh thần dũng cảm và lòng nhân ái.

Lãnh đạo UBND xã Giao Thủy (Ninh Bình) đến thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Trọng Khải (sinh năm 1959), người tử vong khi lao xuống sông cứu hai cháu nhỏ đuối nước.

Được biết, ông Nguyễn Trọng Khải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ông từng là cán bộ, chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy cũ, nay đã nghỉ hưu.

Hành động của ông Khải là tấm gương đẹp về tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Tiến Anh