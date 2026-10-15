Ninh Bình: Truy tặng Bằng khen người đàn ông quên mình cứu hai cháu nhỏ đuối nước

Sáng 15/10, lãnh đạo Sở Nội vụ Ninh Bình cùng lãnh đạo xã Giao Thủy đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Trọng Khải (SN 1959, trú tại thôn Hoành Nhị, xã Giao Thủy) và truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm ghi nhận hành động dũng cảm quên mình cứu người gặp nguy hiểm của ông.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở Nội vụ truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Nguyễn Trọng Khải, xã Giao Thủy có hành động dũng cảm quên mình cứu người đang gặp nguy hiểm cho gia đình đồng chí. (Ảnh: Báo Ninh Bình).

Theo thông tin từ UBND xã Giao Thủy, khoảng 15h20 ngày 10/10/2026, tại tuyến sông tiêu nước, kênh mương nội đồng thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy, hai cháu N.T.T.L và Đ.B.H (cùng sinh năm 2012) không may ngã xuống sông khi đang đi xe đạp.

Đúng lúc đi tập thể dục và phát hiện sự việc, ông Nguyễn Trọng Khải lập tức lao xuống sông cứu hai cháu. Nhờ sự ứng cứu kịp thời của ông Khải cùng sự hỗ trợ của người dân, hai cháu nhỏ được cứu sống. Tuy nhiên, sau hành động dũng cảm ấy, ông Khải đã qua đời.

Ông Khải có Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, nguyên là cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy (cũ), đã nghỉ hưu. Trong quá trình công tác cũng như cuộc sống đời thường, ông luôn là cán bộ, đảng viên gương mẫu, được người dân trong khu dân cư yêu mến, kính trọng.

Theo ông Trần Hoài Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giao Thủy, hành động quên mình cứu hai cháu nhỏ trong tình huống nguy cấp của ông Khải là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái, sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho gia đình ông Nguyễn Trọng Khải, đồng thời ân cần thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự mất mát của gia đình.

Sự hy sinh của ông Nguyễn Trọng Khải là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn. Nghĩa cử cao đẹp ấy góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, khơi dậy trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.