Ninh Bình: Triệt phá cơ sở bán gần 1.800 lít rượu không rõ nguồn gốc qua TikTok Shop

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vào ngày 23/9, lực lượng phối hợp gồm Công an phường Duy Hà, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Ninh Bình) chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) đã tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của TikTok Shop mang tên “Rượu Cốm Tây Bắc”.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ số rượu không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Cơ sở này nằm tại phòng 406, tòa A1, nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Đồng Văn Xanh (tổ dân phố Chuông, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình). Chủ cơ sở được xác định là Vũ Thị Xuân Trà (sinh năm 2001, trú tại tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình).

Quá trình kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một lượng lớn rượu đóng chai và can nhựa các loại, cụ thể: 67 can nhựa màu trắng loại 20 lít, chứa đầy chất lỏng bên trong, tương đương khoảng 1.340 lít; 453 chai nhựa loại 1 lít, chứa các loại chất lỏng có màu sắc khác nhau.

Số rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại cơ sở kinh doanh của Vũ Thị Xuân Trà. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Đáng chú ý, các sản phẩm này được dán nhãn đủ các loại rượu đặc sản khác nhau như: rượu cốm, rượu ngô tím, rượu nếp đục, rượu dâu, rượu ngô bao tử, rượu men lá, rượu đòng đòng, rượu mơ má đào...

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở Vũ Thị Xuân Trà thừa nhận toàn bộ số hàng hóa trên là rượu các loại. Tuy nhiên, Trà hoàn toàn không xuất trình được giấy tờ đăng ký kinh doanh, hóa đơn hay chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa này.

Bước đầu tại cơ quan công an, Trà khai nhận đã đặt mua số rượu trôi nổi trên mạng internet, không qua bất kỳ khâu kiểm định chất lượng nào, sau đó rao bán lại trên nền tảng mạng xã hội TikTok nhằm mục đích kiếm lời.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.