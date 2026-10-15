Ninh Bình: Triển khai sàng lọc sức khỏe tâm lý học đường trên nền tảng số

Các đại biểu ấn nút khởi động Chương trình sàng lọc sức khỏe tâm lý học đường trên nền tảng số và ra mắt mô hình phòng hỗ trợ tâm lý học đường 4.0 cùng hoạt động trải nghiệm công nghệ số Steam Robotics và Steam Sport

Xã Gia Trấn là địa phương đầu tiên của tỉnh Ninh Bình triển khai chương trình này, nhằm hướng tới việc nhân rộng ra nhiều địa phương khác trên địa bàn. Chương trình còn là một trong nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, ông Đinh Văn Phụng, Chủ tịch UBND xã Gia Trấn, cho rằng: Áp lực học tập, những mối quan hệ bạn bè và tác động của mạng xã hội có thể khiến nhiều em học sinh lo lắng, bị tổn thương tâm lý...

Các em học sinh tiếp cận chương trình sàng lọc sức khỏe tâm lý học đường trên nền tảng số

Trong khi đó, việc chăm lo cho học sinh hiện nay phần nhiều tập trung vào sức khỏe thể chất và kết quả học tập, chưa dành sự quan tâm đúng mức đến sức khỏe tinh thần của các em.

Do vậy, việc chăm lo sức khỏe tinh thần, phòng ngừa bạo lực học đường không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà còn là trách nhiệm của gia đình, chính quyền và toàn xã hội.

Mỗi học sinh cần được học tập trong môi trường an toàn, được tôn trọng, được lắng nghe và được giúp đỡ khi cần thiết. Đó chính là ý nghĩa thiết thực, nhân văn của chương trình.

Các em học sinh hăng say tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế về công nghệ số, Steam Robotics và Steam Sport

Ông Đinh Văn Phụng khẳng định: Công nghệ sẽ hỗ trợ sàng lọc, nhận diện sớm những trường hợp cần quan tâm, kết nối tư vấn và theo dõi quá trình hỗ trợ học sinh một cách liên tục, khoa học hơn.

Việc sàng lọc không phải là chẩn đoán bệnh, gắn nhãn hay đánh giá học sinh, mà nhằm hiểu các em hơn và hỗ trợ các em kịp thời. Mọi thông tin cá nhân được bảo mật, sử dụng đúng mục đích và theo quy định.

Xã Gia Trấn xác định việc ứng dụng công nghệ số để chăm sóc sức khỏetinh thần cho học sinh là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, hướng tới sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

Chương trình tại xã Gia Trấn còn là một trong nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026

Bà Bùi Anh Đào, giảng viên Trường Đại học Nghệ thuật Trung ương, đại diện đội ngũ chuyên gia tâm lý học đường và công tác xã hội trường học thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Taro, viện dẫn: Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc Việt Nam, khoảng 1/5 thanh thiếu niên Việt Nam gặp vấn đề sức khỏe tinh thần. Nhu cầu hỗ trợ của học sinh khá lớn, trong khi nguồn lực tại các nhà trường còn hạn chế; phần lớn cán bộ làm công tác tư vấn học sinh là cán bộ kiêm nhiệm.

Việc triển khai phòng tham vấn học đường 4.0 là quy trình thống nhất với các nhiệm vụ cốt lõi trên cùng một nền tảng số: Sàng lọc, can thiệp và hỗ trợ, theo dõi, lượng giá để điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ.

Đây là mô hình số hóa quy trình hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe tinh thần học sinh, tích hợp thư viện và chương trình phòng ngừa, nâng cao năng lực đối phó với các vấn đề học đường của học sinh.

Tham gia chương trình, các em học sinh đã được hỗ trợ thực hiện sàng lọc, tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan đến tâm lý học đường và tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế về công nghệ số, Steam Robotics và Steam Sport. Các hoạt động này góp phần giúp các em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học, đồng thời bổ trợ kiến thức về công nghệ số cho học sinh.