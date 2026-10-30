Ninh Bình triển khai kế hoạch khuyến nông năm 2027

Ninh Bình triển khai kế hoạch khuyến nông giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh nguồn internet.

Trong năm 2027, tỉnh Ninh Bình xác định trọng tâm là nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp. Công tác khuyến nông sẽ tiếp tục phát huy vai trò định hướng, tuyên truyền thông tin và hỗ trợ chuyển giao công nghệ sao cho sát với nhu cầu thực tiễn của từng địa phương.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, tỉnh đã xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể trong công tác đào tạo và thông tin tuyên truyền. Dự kiến, toàn tỉnh sẽ tổ chức 60 lớp tập huấn tư vấn khuyến nông cùng 5 lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, phương pháp khuyến nông. Song song với đó, 20.000 tờ rơi và 36 tin, bài tuyên truyền về tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ được in ấn, phát hành. Công tác xúc tiến thương mại và học tập kinh nghiệm cũng được đẩy mạnh với 2 đoàn tham quan thực tế, 10 hội nghị tuyên truyền, tham gia 8 hội chợ triển lãm quảng bá nông sản và 3 hội nghị giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP trải dài tại ba miền Bắc, Trung, Nam.

Một trong những nhiệm vụ cốt lõi của kế hoạch là xây dựng và triển khai 32 mô hình khuyến nông chuyển giao kỹ thuật trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Các mô hình này ưu tiên phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực, chất lượng cao, các sản phẩm đặc sản và cây dược liệu có lợi thế cạnh tranh. Tỉnh khuyến khích hướng đi sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp đa giá trị, thúc đẩy liên kết chuỗi, sản xuất tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính.

Cụ thể, trong lĩnh vực trồng trọt, 10 mô hình sẽ được triển khai với các nội dung nổi bật như sản xuất lúa chất lượng ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ gắn với tiêu thụ, phát triển vùng dược liệu, trồng hoa và sen kết hợp du lịch trải nghiệm, sản xuất húng quế chiết xuất tinh dầu và trồng nấm đùi gà theo chuỗi liên kết.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, 11 mô hình tập trung vào quy trình an toàn sinh học, kinh tế tuần hoàn, phát triển vật nuôi đặc sản, ứng dụng thảo dược và chế phẩm sinh học. Trong khi đó, lĩnh vực thủy sản cũng đóng góp 11 mô hình, chú trọng vào các đối tượng nuôi mới, thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao, ứng dụng công nghệ sinh học nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và gắn kết sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh các nhiệm vụ định kỳ và chuyển giao kỹ thuật, Ninh Bình cũng sẵn sàng chủ động triển khai các nhiệm vụ khuyến nông đột xuất nhằm ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và giải quyết các yêu cầu phát sinh trong thực tế quản lý, sản xuất.

Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện toàn bộ kế hoạch là hơn 32,035 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 15,533 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng từ các tổ chức, cá nhân thực hiện mô hình chuyển giao kỹ thuật với số tiền hơn 16,502 tỷ đồng.

Để đảm bảo kế hoạch được triển khai hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đơn vị chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả và quản lý nguồn kinh phí đúng mục tiêu, định mức. Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu bố trí ngân sách dựa trên khả năng cân đối. Đồng thời, các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ và quy định đã đề ra.