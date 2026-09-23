Ninh Bình triển khai các nền tảng, hệ thống phục vụ điều hành số của tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại UBND tỉnh và kết nối trực tuyến tới 129 điểm cầu xã, phường trong toàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các nền tảng, hệ thống phục vụ điều hành số của tỉnh.

Tại hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các nền tảng, hệ thống phục vụ điều hành số của tỉnh.

Theo đó, tỉnh đang từng bước hình thành hệ sinh thái điều hành số, gồm: Hệ thống thông tin báo cáo, Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành, Trung tâm IOC, ứng dụng NinhBinh-S, Bộ học liệu đa phương tiện và nền tảng Quản trị số cấp xã. Mục tiêu là chuyển phương thức điều hành từ dựa chủ yếu vào báo cáo hành chính sang khai thác dữ liệu số, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và tương tác với người dân, doanh nghiệp.

Đối với Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), tỉnh đang tổ chức vận hành thử nghiệm có kiểm soát tại 13 xã, phường, với 7 kịch bản điều hành gồm: kinh tế - xã hội; tương tác chính quyền với người dân, doanh nghiệp; giám sát dịch vụ công; điều hành trực tuyến thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và các nhiệm vụ Trung ương giao; y tế; giáo dục và đất đai. IOC đã được kết nối với 4 hệ thống, cơ sở dữ liệu gồm cơ sở dữ liệu tài chính - ngân sách, giáo dục, đất đai và Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

Ứng dụng NinhBinh-S cũng đang được đẩy mạnh cài đặt, hướng tới trở thành kênh tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Đến 8h ngày 22/9, toàn tỉnh có 6.208 lượt cài đặt, đăng ký; 12/13 xã, phường trong diện thử nghiệm đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân, cán bộ sử dụng ứng dụng. Riêng xã Hải Thịnh, do ảnh hưởng của mưa lũ, dự kiến hoàn thành việc tập huấn trước ngày 25/9.

Đại diện Viettel Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Cùng với IOC và NinhBinh-S, Hệ thống thông tin báo cáo được xác định là nền tảng dữ liệu phục vụ công tác điều hành. Hệ thống được thiết kế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết nối trực tiếp với Trung tâm IOC. Đến nay, 580 tài khoản đã được cấp cho các cơ quan, đơn vị; khoảng 290 chỉ tiêu điều hành IOC và 757 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được cập nhật. Tỉnh cũng đã cập nhật các Bộ chỉ tiêu phục vụ điều hành IOC, kinh tế - xã hội và báo cáo của Đảng ủy cấp xã.

Đáng chú ý, Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành được ban hành tại Quyết định số 3436/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 gồm 92 chỉ số, chia thành 4 nhóm: 63 chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành thường xuyên; 16 chỉ số về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; 6 chỉ số về chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm quốc gia và 7 chỉ số phục vụ theo dõi các tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn.

Đối với “Bộ học liệu đa phương tiện”, tỉnh đang chuẩn bị tích hợp lên nền tảng học trực tuyến SmartLMS. Bộ học liệu tập 1 gồm 26 chuyên đề, 136 bài giảng, video, 136 infographic, banner và 680 câu hỏi trắc nghiệm. Tỉnh đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị hoàn thành chương trình học và được cấp giấy chứng nhận trước ngày 30/11/2026, qua đó lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Bên cạnh đó, nền tảng Quản trị số cấp xã đang được thí điểm tại 16 xã, phường với 8 phân hệ tác nghiệp và 2.308 tài khoản người dùng. Các địa phương đã được tập huấn, hỗ trợ đưa các phân hệ vào sử dụng thực tế.

Công tác kiện toàn các Tổ Công nghệ số cộng đồng tiếp tục được đôn đốc. Đến nay đã có 1.670/1.754 Tổ được kiện toàn, đạt 95,2%.

Theo kế hoạch, từ ngày 25/9, Tổ điều hành IOC sẽ hoạt động chính thức tại Phòng IOC của tỉnh.

Từ ngày 28/9, NinhBinh-S chính thức tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân; trước ngày 30/9 hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh với Hệ thống báo cáo Chính phủ. Trong tháng 10, tỉnh dự kiến tổ chức ra mắt Trung tâm IOC và ứng dụng NinhBinh-S, đồng thời phát động tháng cao điểm triển khai Bộ học liệu số, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Hội nghị cũng tập trung đôn đốc các sở, ngành, địa phương cập nhật đầy đủ dữ liệu, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, hoàn thành nhập liệu Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, bảo đảm các nền tảng số sau khi đưa vào vận hành có dữ liệu thực tế, phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn đề nghị các sở, ban, ngành, các xã, phường tập trung triển khai nghiêm túc, đồng bộ hệ thống Thông tin báo cáo, Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), ứng dụng NinhBinh-S và “Bộ học liệu đa phương tiện”, bảo đảm các hệ thống được đưa vào vận hành thực chất, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc tại cơ sở.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ triển khai; đồng thời kiểm tra tiến độ thực hiện, xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, những phần việc tồn tại để tập trung khắc phục. Các đơn vị phải chủ động phối hợp trong quá trình triển khai, bảo đảm hệ thống hoạt động đồng bộ, dữ liệu được cập nhật đầy đủ, phục vụ yêu cầu theo dõi, tổng hợp và điều hành của tỉnh.

Đối với các xã, phường, đồng chí đề nghị người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo việc triển khai, rà soát điều kiện thực tế tại địa phương, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý. Các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ cơ sở, bảo đảm tiến độ triển khai các hệ thống theo yêu cầu đề ra.