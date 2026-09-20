Ninh Bình trao truyền và phát huy giá trị văn hóa, nguồn lực các tôn giáo: (Kỳ II): Khơi nguồn lực các tôn giáo, xây dựng Ninh Bình giàu đẹp, văn minh

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Đức Lam

Đoàn kết các tôn giáo - Sức mạnh nội sinh góp phần xây dựng khối đoàn kết dân tộc

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 3 tôn giáo lớn là Phật giáo, Công giáo và Tin lành với gần 3.000 cơ sở tôn giáo, 2 cơ sở đào tạo tôn giáo là Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu và Trường Trung cấp Phật học Trúc Lâm Thiên Trường; cùng hơn 5.000 chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

Với đường hướng hành đạo: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo; “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” của Công giáo; “Sống phúc âm phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc” của Hội thánh Tin Lành, các chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo tỉnh Ninh Bình luôn thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, thực hiện tốt phương châm hành đạo của các tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh Ninh Bình có 4 đại biểu tôn giáo trúng cử đại biểu HĐND tỉnh; 259 đại biểu tôn giáo trúng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Thượng toạ Thích Minh Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 chia sẻ: Với vai trò đại biểu dân cử, tôi đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, luôn sâu sát cơ sở, gần gũi với cử tri, nắm bắt và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Đồng thời, nỗ lực hết mình, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; vận động tăng, ni, tín đồ Phật tử và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống "tốt đời, đẹp đạo", phụng đạo yêu nước.

Tỉnh Ninh Bình có 4 Hội thánh thuộc Tổng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và 1 Hội thánh thuộc Tổng Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam với 5 chức sắc, 1.181 tín đồ.

Giáo xứ Hoàng Nhị, xã Giao Phúc. Ảnh: Đăng Khoa

Mục sư Nguyễn Ngọc Thành, Quản nhiệm Hội thánh Tin lành Hoành Nhị, xã Giao Phúc chia sẻ: Xã Giao Phúc mới được hình thành do sắp xếp các xã Giao Xuân, Giao Hà và Giao Hải, là địa phương có 3 tôn giáo đồng hành tồn tại. Cùng với Phật giáo và Công giáo, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần “đại đoàn kết toàn dân tộc” đoàn kết, tương thân, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoạt động cũng như tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cộng đồng dân cư.

Thời gian qua, tín hữu Hội thánh Tin lành Hoành Nhị đã cùng nhân dân trong xã tự nguyện hiến đất, đóng góp hơn 1 tỷ đồng để làm đường bê tông, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh cảnh quan và xây dựng nhà văn hóa. “Bà con, tín đồ luôn tin tưởng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lối sống lành mạnh, văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hài hòa tại địa phương” - Mục sư Nguyễn Ngọc Thành cho biết thêm.

Cầu nối giữa Đảng với giáo dân

Thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng về công tác phát triển đảng viên là người theo tôn giáo và tạo điều kiện để đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo, công tác bồi dưỡng, xây dựng lực lượng nòng cốt tôn giáo để tạo nguồn kết nạp đảng viên được các cấp ủy đảng toàn tỉnh quan tâm; bảo đảm chặt chẽ về điều kiện, tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục, quy định của Đảng.

Trên địa bàn xã Phát Diệm có Giáo phận Phát Diệm, Dòng Mến Thánh Giá, Trung tâm Mục vụ, có 4 giáo xứ, 21 giáo họ, 4 chùa, 12 di tích văn hoá lịch sử cấp tỉnh và cấp quốc gia; có 2 giám mục, 21 linh mục, 66 nữ tu; tỷ lệ người dân theo đạo Công giáo chiếm gần 30%. Đảng bộ xã Phát Diệm hiện có 39 tổ chức đảng với gần 2.200 đảng viên, trong đó, đảng viên có đạo là 132 đồng chí.

Đồng chí Đỗ Quốc Quân, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Phát Diệm cho biết: 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã đã kết nạp 65 đảng viên, vượt chỉ tiêu cả năm; trong đó, kết nạp 3 đảng viên là người theo đạo Công giáo. Hiện nay, có 30% bí thư chi bộ, trưởng thôn là người có đạo; 1 linh mục trên địa bàn là đại biểu HĐND tỉnh; thông qua đó phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và các tôn giáo trên địa bàn.

“Kết quả kết nạp đảng viên là người có đạo tại Phát Diệm góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên tại những địa bàn đông đồng bào có đạo; tăng sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, củng cố niềm tin của đồng bào có đạo đối với Đảng, chính quyền”, đồng chí Đỗ Quốc Quân chia sẻ.

Xã nông thôn mới xã Hải Hậu. Ảnh: Việt Thắng

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 8.434 đảng viên là người theo tôn giáo; trong đó, 6 tháng đầu năm 2026, các tổ chức đảng trong tỉnh kết nạp 210 đảng viên là người theo đạo Công giáo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) cho biết: Những quần chúng là người theo tôn giáo được kết nạp vào Đảng đều là những quần chúng ưu tú, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không vi phạm về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; đạt yêu cầu về trình độ học vấn, chuyên môn theo quy định. Khi tham gia sinh hoạt tôn giáo, đảng viên có đạo luôn giữ gìn tư cách đảng viên; thể hiện vai trò nòng cốt trong tập hợp quần chúng là tín đồ các tôn giáo, thực hiện đúng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Đại đức Thích Thanh Toàn (ngoài cùng bên trái), chùa Vạn Điểm (tên thật là Trần Văn Hùng) là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 3, Đảng bộ xã Ý Yên tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ảnh: Việt Thắng

Đại đức Thích Thanh Toàn, chùa Vạn Điểm (tên thật là Trần Văn Hùng) là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 3, Đảng bộ xã Ý Yên chia sẻ: Là một công dân, đảng viên và là một tu sỹ đang trên bước đường tu nhân học Phật, với phương châm “vì lợi ích cho chúng sinh, vì an lạc và hạnh phúc cho mọi người”, làm theo lời dạy của Đức Phật và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tôi luôn cố gắng là công dân mẫu mực, không ngừng tu dưỡng đạo đức và trí tuệ, nêu cao tinh thần hòa hợp của Phật giáo, giữ gìn khối đoàn kết toàn dân, đem đạo vào đời, vận động tín đồ Phật tử xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, xây dựng chùa tinh tiến".

Bảo đảm, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng khẳng định: “Bảo đảm, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước”.

Nông thôn mới xã Giao Minh. Ảnh: Đăng Khoa

Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; nơi hội tụ nhiều di sản, danh thắng, công trình văn hóa - tâm linh nổi tiếng như Quần thể danh thắng Tràng An, chùa Bái Đính, Tam Chúc, Đền Trần - Chùa tháp, Phủ Dầy và nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị.

Trên nền tảng văn hóa đặc sắc đó, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh cũng rất phong phú, đa dạng. Hiện nay, đồng bào theo các tôn giáo chiếm khoảng 29,5% dân số toàn tỉnh; các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản diễn ra ổn định, hòa hợp, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

8 tháng năm 2026, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tuân thủ các quy định của pháp luật. Công tác tôn giáo của hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Quý Thu, xã Kim Sơn. Ảnh: Minh Quang

Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo các cấp được củng cố, kiện toàn, tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Công tác quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được tăng cường, tập trung hướng dẫn các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, cơ bản đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chiến lược phát triển công nghiệp văn hoá, du lịch tỉnh Ninh Bình, đề ra mục tiêu năm 2030: Tỉnh Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa và tôn giáo của Việt Nam, đồng thời là trung tâm tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2045: Xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố du lịch - di sản thiên niên kỷ, sở hữu hệ sinh thái văn hóa, du lịch, sáng tạo hàng đầu của quốc gia và quốc tế, trở thành đô thị sáng tạo toàn cầu được UNESCO công nhận.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tỉnh về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trọng tâm là Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 25/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm giải quyết những đề nghị hợp pháp, chính đáng, hướng dẫn, tạo điều kiện để các cơ sở tôn giáo tổ chức các hoạt động theo quy định của phát luật.

Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ tín ngưỡng, tôn giáo cho thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp; cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; quan tâm xây dựng đội ngũ cốt cán phong trào trong công tác tôn giáo.

Chú trọng công tác phát triển đảng viên là người theo đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò tính tiên phong gương mẫu trong các hoạt động.