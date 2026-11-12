Ninh Bình: Tràng An được vinh danh trong Top 100 di sản địa chất thế giới

Trao đổi với PV Báo Xây dựng chiều 12/11, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, trong danh sách 100 địa điểm di sản địa chất IUGS lần thứ ba, "Karst nhiệt đới Tràng An" (Trang An Tropical Karst) của Việt Nam được ghi danh ở nhóm di sản địa chất về địa mạo và các quá trình địa chất đang diễn ra.

Tràng An được vinh danh trong Top 100 di sản địa chất thế giới. (Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình).

Theo đánh giá của IUGS, Tràng An là hình mẫu được biết đến rộng rãi trên thế giới về cảnh quan karst nhiệt đới từng bị biển xâm nhập và hiện đã nổi trên đất liền.

Khu vực sở hữu hệ thống địa hình đặc sắc, hình thành qua quá trình tiến hóa địa chất kéo dài hơn 250 triệu năm, với những dãy núi đá vôi dạng nón, dạng tháp, thung lũng kín, vùng trũng karst cùng mạng lưới hang động ngầm và các thành tạo thạch nhũ phong phú.

Đặc biệt, Tràng An còn lưu giữ nhiều dấu tích của các giai đoạn biển tiến, biển thoái trong quá khứ như ngấn ăn mòn trên vách đá, nền mài mòn do sóng, trầm tích bãi biển và các tích tụ vỏ sinh vật biển.

Những bằng chứng này có giá trị quan trọng trong nghiên cứu lịch sử biến động mực nước biển, quá trình tiến hóa cảnh quan và sự thay đổi môi trường tự nhiên qua các thời kỳ địa chất.

Không chỉ nổi bật về địa chất, Tràng An còn là kho tàng khảo cổ học có giá trị, phản ánh lịch sử cư trú và quá trình thích ứng của con người trước những biến đổi của khí hậu, môi trường trong hàng chục nghìn năm. Sự kết hợp giữa giá trị địa chất, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa, lịch sử đã tạo nên tính độc đáo của di sản.

Năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. (Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình).

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, việc tiếp tục được IUGS ghi danh trong năm 2026 không chỉ khẳng định tầm vóc khoa học địa chất quốc tế của Tràng An mà còn ghi nhận nỗ lực của địa phương trong bảo tồn di sản, phát huy giá trị tài nguyên và tạo sinh kế cho người dân.

Đây cũng là cơ hội để Ninh Bình nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch thế giới, mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, giáo dục di sản, đồng thời thu hút du khách quốc tế, hướng tới phát triển du lịch xanh, bền vững gắn với bảo tồn các giá trị nổi bật toàn cầu.

Trước đó, năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Di sản cũng được đánh giá là mô hình tiêu biểu trong kết hợp hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên với phát triển kinh tế, du lịch bền vững, gắn lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Tiến Anh