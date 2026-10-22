Ninh Bình: Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm tăng 5,3% so cùng kỳ

Ngư dân xã Hải Tiến chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến ra khơi đánh bắt hải sản.

Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 188.052 tấn, tăng 5,8%, đóng góp phần lớn vào tổng sản lượng thủy sản chung của tỉnh. Sản lượng nuôi trồng cụ thể bao gồm 106.201 tấn cá (tăng 5,6%), 11.218 tấn tôm (tăng mạnh 17,3%) và 70.633 tấn thủy sản khác (tăng 4,5%). Các hộ nuôi có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thả giống và thu hoạch theo kế hoạch nên hạn chế được thiệt hại dịch bệnh lớn trên thủy sản nuôi.

Hoạt động khai thác thủy sản cũng duy trì ổn định với sản lượng đạt 57.080 tấn, tăng 3,7%. Trong đó, cá khai thác đạt 36.866 tấn (tăng 4%), tôm khai thác 4.976 tấn (tăng 8%) cùng với các loại thủy sản khác đạt 15.238 tấn. Ngư dân trong tỉnh vẫn tích cực vươn khơi, bám biển khai thác các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao, đóng góp vào sự phát triển bền vững ngành thủy sản địa phương.

Công tác quản lý nghề cá được tăng cường với việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, xử lý các tàu không đủ điều kiện hoạt động, và giám sát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Hiện nay, toàn tỉnh có 618 trong tổng số 620 tàu cá đã được trang bị thiết bị giám sát hành trình đạt tỷ lệ 99,68%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Với kết quả khả quan trong nuôi trồng và khai thác thủy sản, ngành thủy sản tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống người dân.