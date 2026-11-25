UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 8376/UBND-VP7 yêu cầu tăng cường rà soát, kiểm tra an toàn PCCC, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn.

Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, hướng dẫn an toàn về PCCC tại khu dân cư. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị xác định công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, nhất là trong thời điểm cuối năm, nhu cầu kinh doanh, tiêu dùng tăng cao.

Theo chỉ đạo, Công an tỉnh chủ trì tổ chức kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, địa điểm tập trung đông người, nhà hàng, quán ăn, chợ, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp kinh doanh. Qua kiểm tra, kịp thời hướng dẫn các cơ sở khắc phục tồn tại, thiếu sót, đồng thời xử lý nghiêm những vi phạm quy định về an toàn PCCC.

Sở Công Thương được giao tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, bảo quản và sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Tập trung kiểm tra, xử lý tình trạng kinh doanh, sang chiết gas trái phép, lưu thông chai gas không bảo đảm an toàn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát, phân loại mức độ nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cơ sở sử dụng gas, đặc biệt là những địa điểm nằm xen kẽ trong khu dân cư.

Đồng thời, hướng dẫn người dân trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, thiết bị cảnh báo cháy sớm, cảnh báo rò rỉ khí gas; chủ động bố trí lối thoát nạn thứ hai tại nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm an toàn khi xảy ra sự cố.

Cùng với công tác kiểm tra, tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ; củng cố lực lượng dân phòng, phát huy hiệu quả các mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng".

Các địa phương, đơn vị cần chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án xử lý tình huống theo phương châm "bốn tại chỗ", nhằm kịp thời ứng phó khi xảy ra sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.