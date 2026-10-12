Ninh Bình: Tổng dư nợ tín dụng 9 tháng tăng 10% so với cùng kỳ

Hướng dẫn khách hàng gửi tiền tiết kiệm “Chung tay vì người nghèo” tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kim Sơn.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và phát triển bền vững, đồng hành hiệu quả cùng sự tăng trưởng kinh tế địa phương.

Kết quả, tính đến hết tháng 9, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 364.977 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cuối năm 2025. Trong đó, huy động ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 89,7%, tăng 8,4%, đồng thời, huy động trung và dài hạn cũng ghi nhận mức tăng trưởng 2,2%.

Cùng với đó, tổng dư nợ tín dụng 9 tháng năm 2026 đạt 450.485 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm trước, góp phần bảo đảm nguồn vốn cho các ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp phát triển toàn diện. Đặc biệt, dư nợ cho vay trung và dài hạn tăng 16%, cho thấy xu hướng các tổ chức tín dụng đang tập trung hỗ trợ phát triển các dự án dài hạn, có tác động chiến lược đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển là một trong những nhân tố then chốt tạo động lực và tăng trưởng kinh tế của tỉnh Ninh Bình trong năm 2026.