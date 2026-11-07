Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình năm 2026 vừa chính thức khai mạc. Đây là hoạt động thuộc Chương trình khuyến công quốc gia năm 2026, nhằm hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương và tìm kiếm đối tác tiêu thụ.

Ninh Bình tôn vinh 60 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026.

Với quy mô hơn 250 gian hàng tiêu chuẩn, hội chợ quy tụ hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, trưng bày các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của Ninh Bình và nhiều địa phương trên cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp ghi nhận sự quan tâm của tỉnh Ninh Bình đối với phát triển công nghiệp nông thôn, đặc biệt là việc ban hành Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026 - 2030. Sự kiện là cơ sở để kết hợp, phát huy hiệu quả nguồn lực khuyến công quốc gia và địa phương, hỗ trợ các cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, kết nối với các đơn vị phân phối, nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, từ đó mở rộng thị trường và xây dựng quan hệ hợp tác kinh doanh bền vững.

Theo ông Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Tổ chức hội chợ, thời gian qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Với lợi thế về vị trí địa lý và hệ thống giao thông kết nối các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh liên kết sản xuất, thương mại và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ lễ khai mạc hội chợ, triển lãm, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026. Theo Ban Tổ chức, Hội đồng bình chọn cấp tỉnh đã tiếp nhận 130 sản phẩm đăng ký tham gia thuộc 3 nhóm ngành nghề. Qua đánh giá, bình chọn, UBND tỉnh Ninh Bình quyết định công nhận 60 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026.

Việc bình chọn và tôn vinh nhằm ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trong đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để tiếp tục hỗ trợ các sản phẩm có tiềm năng phát triển, tăng cường quảng bá và mở rộng thị trường.

Thông qua Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 và hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy hiệu quả chính sách khuyến công, hỗ trợ cơ sở sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.