Ninh Bình: Toàn cảnh 'biển người' tham dự Trung thu 2026

"Biển người" đổ về trước cổng Tam Quan, khu vực chùa Cầu để tham dự Trung thu 2026

Ghi nhận của phóng viên Văn Hoá, từ 17h ngày 24.9 (tức ngày 14.8 âm lịch) hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có mặt tại nhiều điểm như: Phố cổ Hoa Lư, chùa Cầu, cổng Tam Quan… để tham gia điều phối các hoạt động diễn ra trong dịp Tết Trung thu 2026.

Người dân, du khách ngồi chật kín vòng xuyến trước chùa Cầu

Tại khu vực cổng Tam Quan, ngay trong không gian phố ẩm thực (đường Tràng An, phường Hoa Lư), Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đã bố trí 12.000 suất ăn miễn phí gồm đùi gà chiên, khoai tây chiên, bánh và gia vị cho các em thiếu niên, nhi đồng như một món quà nhỏ nhân dịp Tết Trung thu.

Các em nhỏ, thiếu niên, nhi đồng cùng bố mẹ, ông bà kiên nhẫn ngồi chờ xem diễu hành mô hình đèn lồng khổng lồ

"Biển người" chật kín hai bên đường Tràng An xem diễu hành mô hình đèn lồng

Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Tết Trung thu 2026, Ninh Bình tổ chức chương trình “Trung thu – Không gian quảng bá văn hoá, sản phẩm OCOP và ẩm thực du lịch năm 2026” với chuỗi hoạt động diễn ra tại Phố cổ Hoa Lư từ ngày 24.9 – 26.9

Khu vực không gian phố ẩm thực đón hàng nghìn người dân, du khách tham quan, trải nghiệm

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình là đơn vị chủ trì hoạt động không gian phố ẩm thực từ cổng Tam Quan đến khu vực đối diện chùa Vàng. Các gian hàng tập trung giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của Ninh Bình. Trong đó, có nhiều sản phẩm truyền thống, những món quà quê dịp Trung thu.

Đường Tràng An chật kín người trong đêm hội Trung thu 2026

Ngoài ra, tại hồ Kỳ Lân từ 17h – 21h ngày 24.9 diễn ra sự kiện Flyboard do các vận động viên chuyên nghiệp biểu diễn đã thu hút sự quan tâm của du khách.

Các em nhỏ khá thích thú khi được chơi các trò chơi dân gian như: nhảy sạp, đi cà kheo...

Cùng với đó, Ban Tổ chức còn bố trí không gian trưng bày triển lãm ảnh về Vẻ đẹp di sản Ninh Bình nhằm giới thiệu những hình ảnh đẹp về di sản văn hoá, danh lam thắng cảnh, thiên nhiên và con người Ninh Bình, nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức giữ gìn và phát huy giá trị di sản trong các em thiếu nhi và nhân dân.

Màn bắn pháo hoa được người dân xuýt xoa, khen ngợi

Chương trình chính của sự kiện “Trung thu cho em - Sắc màu di sản - Trải nghiệm Ninh Bình” năm 2026 được tổ chức tại sân khấu Thuỷ Đình (Phố cổ Hoa Lư) với nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống, múa lân, nghi thức “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, biểu diễn xiếc, phá cỗ Trung thu và trao quà học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

"Biển người" kéo dài gần 2km từ ngã tư Tràng An, hồ Kỳ Lân đến cổng Tam Quan để thưởng thức màn bắn pháo hoa

Và sự kiện được nhân dân, du khách mong chờ nhất Trung thu 2026 tại Ninh Bình đó là diễu hành mô hình đèn lồng khổng lồ từ ngã tư đường Tràng An, hồ Kỳ Lân qua cổng Tam Quan.

Màn pháo hoa hoả thuật rực sáng bầu trời Ninh Bình trong đêm hội Trung thu 2026

Đặc biệt là màn bắn pháo hoa hoả thuật mãn nhãn, rực sáng tỉnh Ninh Bình trong đêm hội Trung thu 2026 khiến người xem không khỏi xuýt xoa, khen ngợi.