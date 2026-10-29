Ninh Bình tổ chức tiệc đón tiếp các đại biểu quốc tế tham dự Hội thảo về kiểm toán tối cao

Các đại biểu dự chương trình.

Dự tiệc có ngài K. Sanjay Murthy, Chủ tịch Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ; các trưởng đoàn và đại biểu quốc tế tham dự Hội thảo.

Về phía Kiểm toán nhà nước Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước; Bùi Quốc Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; các đồng chí Hà Thị Mỹ Dung, Trần Minh Khương, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; lãnh đạo các đơn vị tham mưu, Kiểm toán nhà nước khu vực XI và các thành viên đoàn công tác.

Về phía tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trần Song Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi chiêu đãi.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Song Tùng bày tỏ vui mừng được đón tiếp các vị khách quý, các nhà lãnh đạo, chuyên gia và đại biểu quốc tế đến thăm, tham dự chương trình giao lưu, tham quan văn hóa tại Ninh Bình nhân dịp Hội thảo quốc tế do Kiểm toán nhà nước Việt Nam chủ trì.

Đồng chí nhấn mạnh, trước những thay đổi sâu sắc từ chuyển đổi số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đến những thách thức về tài chính công, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan kiểm toán tối cao ngày càng cao. Việc xây dựng nền quản trị công minh bạch, hiệu lực, hiệu quả và có trách nhiệm giải trình ngày càng có ý nghĩa quan trọng.

Thông qua hoạt động kiểm toán độc lập, khách quan, các cơ quan kiểm toán góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý tài chính công, tài sản công; phát hiện những hạn chế, bất cập trong cơ chế, chính sách; kiến nghị hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia. Điều đó đòi hỏi phải không ngừng đổi mới tư duy, hoàn thiện khuôn khổ thể chế, nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế. Tỉnh Ninh Bình trân trọng và đánh giá cao ý nghĩa của Hội thảo quốc tế lần này.

Giới thiệu về địa phương, đồng chí cho biết, Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, được thiên nhiên ban tặng đồng bằng trù phú, cảnh quan núi, đồi hùng vĩ và đường bờ biển dài trên 90km. Từ non thiêng đến biển rộng là không gian di sản phản ánh những lớp trầm tích gần như liên tục của lịch sử dân tộc đó là: Không gian tiền sử Tràng An, Kinh đô Hoa Lư của Nhà nước Đại Cồ Việt nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên của Việt Nam; các hành cung, trung tâm chính trị, quân sự thời Lê, Lý, Trần; nổi bật là Phủ Thiên Trường vùng đất phát tích, kinh đô thứ hai của vương triều Trần, nơi hun đúc hào khí Đông A. Ninh Bình còn là trung tâm Phật giáo, Công giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ; đồng thời sở hữu kho tàng tri thức dân gian, lễ hội, nghệ thuật trình diễn và nghề thủ công truyền thống với nhiều tổ nghề.

Với những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, Ninh Bình định hướng phát triển đô thị di sản thiên niên kỷ, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh hướng tới mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững, hài hòa giữa bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; quyết tâm xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Trong quá trình đó, tỉnh luôn quan tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường công khai, minh bạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách, đầu tư công và tài sản công; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí khẳng định, kinh nghiệm quốc tế, tri thức quản trị hiện đại và sự hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước là những nguồn lực quan trọng giúp địa phương nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển và từng bước hội nhập sâu rộng hơn.

Nhân dịp này, tỉnh Ninh Bình mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với các địa phương, tổ chức và đối tác quốc tế; đồng thời giới thiệu một Ninh Bình giàu bản sắc, thân thiện, mến khách, giàu tiềm năng và luôn sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác vì mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng chí Tổng Kiểm toán Campuchia tặng quà lưu niệm cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí cảm ơn Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện để tỉnh đón tiếp các vị khách quý; hy vọng các đại biểu có những trải nghiệm tốt đẹp tại Ninh Bình -vùng đất của lịch sử, di sản và lòng hiếu khách.