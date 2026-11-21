Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, Bảo tàng Ninh Bình - cơ sở 1 và Bảo tàng Long Giang.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu khai mạc triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết: Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định những định hướng chiến lược quan trọng, khẳng định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn cho phát triển đất nước; đồng thời nhấn mạnh Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Các văn bản triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, phát triển văn hóa; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong bối cảnh đó, chuỗi hoạt động lần này không chỉ nhằm tôn vinh, giới thiệu di sản văn hóa mà còn góp phần đưa văn hóa vào đời sống, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các vùng miền, cộng đồng; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Qua đó, Thứ trưởng Hồ An Phong tin tưởng rằng, các hoạt động trưng bày, trình diễn, thực hành, giao lưu và giáo dục di sản sẽ giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống, tri thức và sức sáng tạo của các cộng đồng; từ đó bồi đắp tình yêu di sản, ý thức và trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong với các đại biểu và nghệ nhân tham dự chương trình

Để các hoạt động đạt hiệu quả thiết thực, Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng kế hoạch; các bảo tàng, ban quản lý di tích phát huy vai trò giới thiệu, kết nối và lan tỏa giá trị di sản văn hóa.

Đồng thời, Thứ trưởng Hồ An Phong cũng mong muốn các nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể tích cực chia sẻ tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm; nhân dân và du khách tích cực tham gia, trải nghiệm và cùng chung tay bảo vệ di sản.

Mở đầu chuỗi hoạt động là Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Na tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư, giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu, phản ánh sự phong phú, đa dạng của các loại hình di sản gắn với lịch sử, đời sống và bản sắc văn hóa của các cộng đồng. Qua đó, góp phần tôn vinh giá trị di sản, lan tỏa niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và nâng cao trách nhiệm xã hội trong công tác bảo tồn, phát huy di sản.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật

Cũng tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư, trong hai ngày 21 và 22/11, hoạt động tuyên truyền, giao lưu, trình diễn, thực hành di sản văn hóa Việt Nam được tổ chức với sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể đến từ nhiều địa phương.

Nhiều di sản, loại hình văn hóa đặc sắc được giới thiệu như: Phở Hà Nội, Phở Nam Định, Bánh cuốn Thanh Trì, Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên, Nghề ướp trà sen Quảng An, Tranh dân gian Đông Hồ, Tò he, Kéo co ngồi, Hội diều làng Bá Dương Nội, Thư pháp, Nghề thêu ren Ninh Hải, Ném còn... Cùng với đó là các hoạt động giáo dục di sản, giao lưu và trải nghiệm dành cho công chúng.

Trong khuôn khổ chương trình, hai không gian triển lãm chuyên đề cũng được giới thiệu tới công chúng. Trong đó, triển lãm “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 – Tiếp nối hành trình tri ân” giới thiệu tư liệu, hình ảnh về kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch “500 ngày đêm” và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại Quân khu 7, kết hợp mô hình trải nghiệm hầm chữ A.

Các hoạt động góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Không gian triển lãm “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” được tổ chức với ba chủ đề: “Nơi khơi nguồn đạo học”; “Quốc Tử Giám - trường quốc học đầu tiên”; “Hành trình bảo tồn và phát huy di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám”, góp phần giới thiệu truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và những giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.

Đáng chú ý, nhằm đổi mới phương thức tiếp cận di sản cho thế hệ trẻ, Ban Tổ chức phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức hoạt động giáo dục di sản văn hóa “Khám phá di sản - Lan tỏa bản sắc Việt” cho khoảng 100 học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Tràng An (phân hiệu 2).

Thông qua các trải nghiệm tương tác trực tiếp kết hợp trực tuyến như “Cờ lau tập trận”, “Đi tìm ẩn số”..., học sinh được tiếp cận lịch sử, văn hóa bằng hình thức sinh động, qua đó bồi đắp tình yêu di sản và ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên số.

Ngoài ra, tại Bảo tàng Ninh Bình - Cơ sở 1 diễn ra Tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật, do Cục Di sản văn hóa và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đồng chủ trì. Tọa đàm tập trung trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, nhận diện, đánh giá giá trị cổ vật cũng như đào tạo nguồn nhân lực giám định cổ vật. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả quản lý trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Không gian giới thiệu tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên

Cùng ngày, Trưng bày “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” lần thứ I năm 2026 giới thiệu những cổ vật tiêu biểu, góp phần quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống của vùng đất Ninh Bình; đồng thời phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, giáo dục truyền thống và nâng cao ý thức bảo vệ di sản trong cộng đồng.

Một hoạt động đáng chú ý khác là lễ khai trương Bảo tàng ngoài công lập Long Giang, tổ chức ngày 22/11. Sự kiện góp phần đa dạng hóa các thiết chế bảo tàng, mở rộng không gian bảo tồn, lưu giữ, nghiên cứu và giới thiệu di sản văn hóa; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong huy động nguồn lực xã hội tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình góp phần tăng cường kết nối di sản văn hóa với đời sống đương đại, gắn bảo tồn với phát triển; khẳng định vai trò của nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể trong gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa. Đây cũng là dịp lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi người dân đối với di sản văn hóa Việt Nam../.