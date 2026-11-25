Theo Bộ Công Thương, Ninh Bình là một trong 6 địa phương được xác định thiếu nguồn vật liệu xây dựng, không tự cân đối được và cần hỗ trợ điều phối từ các địa phương khác.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng và Đoàn công tác kiểm tra dự án xây dựng, nâng cấp Trạm bơm Gia Trấn (xã Gia Trấn).

Giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng của quốc gia trên địa bàn tỉnh dự kiến thiếu khoảng 348,31 triệu m³. Trong đó, phần lớn là cát xây dựng và cát san lấp. Tuy nhiên, khối lượng thiếu hụt cụ thể tại từng dự án hiện chưa được xác định đầy đủ.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết, nhu cầu vật liệu thiếu hụt chủ yếu tập trung ở những công trình, dự án chuẩn bị triển khai.

Đáng chú ý là dự án xây dựng tuyến đường trục động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình (Hoa Lư - Nam Định), có tổng mức đầu tư 7.140 tỷ đồng và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định cũ.

Các loại vật liệu có nguy cơ thiếu hụt gồm đất đắp nền, cát san lấp, cát xây dựng và đá dăm. Đây là những vật liệu được sử dụng với khối lượng lớn trong quá trình thi công nền đường, móng và mặt đường, ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức thi công cũng như tiến độ hoàn thành các hạng mục.

Trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng đang được đẩy nhanh tiến độ, việc không chủ động được nguồn cung có thể khiến các nhà thầu gặp khó khăn trong tổ chức thi công, thậm chí phải điều chỉnh kế hoạch triển khai do thiếu vật liệu.

Các nhà thầu đang tập trung thi công phần nền đường của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định cũ.

Trước thực trạng trên, ngày 30/10, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Văn bản số 7736/UBND-VP3 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2800/QĐ-BCT ngày 24/10/2026 của Bộ Công Thương và Văn bản số 10933/VPCP-CN ngày 27/10/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, tỉnh triển khai phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các địa phương nhằm bảo đảm nguồn cung cho các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng của quốc gia.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Ninh Bình được giao nhiệm vụ điều phối gần 120 triệu m³ đá xây dựng và đất san lấp để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm tại Hà Nội và Hưng Yên.

Để thực hiện nhiệm vụ này, UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với Hà Nội và Hưng Yên xác định danh mục các mỏ có khả năng cung ứng, khối lượng vật liệu, công trình tiếp nhận cũng như phương án vận chuyển.

Việc điều phối phải căn cứ vào năng lực khai thác, khả năng cung ứng và nhu cầu thực tế của từng địa phương, bảo đảm tính khả thi, tránh ảnh hưởng đến nguồn cung phục vụ các công trình trên địa bàn.

Thi công dự án xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477 trên địa bàn xã Gia Tường.

Cùng với nhiệm vụ điều phối hỗ trợ các địa phương, UBND tỉnh yêu cầu các ban quản lý dự án đầu tư, chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu khẩn trương rà soát, xác định nhu cầu vật liệu xây dựng đối với từng công trình.

Các đơn vị phải làm rõ chủng loại, khối lượng, chất lượng và thời điểm cần sử dụng; đồng thời phân định cụ thể lượng vật liệu có thể tự cân đối và phần còn thiếu cần được hỗ trợ. Đây là cơ sở để tỉnh đánh giá chính xác nhu cầu thực tế, chủ động phương án bổ sung nguồn cung, hạn chế tình trạng thiếu vật liệu cục bộ.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu cát xây dựng, cát san lấp theo từng dự án, từng năm; xác định khối lượng thiếu hụt để tham mưu phương án bổ sung nguồn cung, bảo đảm phục vụ thi công liên tục.

Theo đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, trong bối cảnh nhiều dự án trọng điểm chịu áp lực lớn về tiến độ, việc chủ động nguồn vật liệu xây dựng có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy nhanh thi công, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và sớm đưa các công trình vào khai thác, sử dụng.

Việc triển khai phương án điều phối vật liệu giữa các địa phương được kỳ vọng sẽ từng bước tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, hạn chế tình trạng thiếu hụt cục bộ. Qua đó, tạo điều kiện để chủ đầu tư, nhà thầu chủ động kế hoạch thi công, bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn Ninh Bình.