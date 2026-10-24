Ninh Bình tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành đóng tàu

Trong đó có 57 cơ sở đã đi vào hoạt động, 2 dự án đang triển khai, 13 dự án chưa thực hiện và 7 dự án đã dừng hoạt động.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng Đoàn công tác của tỉnh khảo sát thực tế tình hình ngành công nghiệp đóng tàu tại xã Xuân Trường. Ảnh: Báo Ninh Bình

Về quy mô, có 30 cơ sở tải trọng dưới 1.000 DWT; 21 cơ sở từ 1.000 đến 3.000 DWT và 28 cơ sở từ 3.000 DWT trở lên. Ngành đóng tàu của tỉnh tập trung chủ yếu vào các dòng sà lan tự hành, tàu chở hàng khô, tàu sông pha biển (SB) và dịch vụ sửa chữa tàu cá, tàu du lịch tại các khu vực ven biển Hải Thịnh, Giao Ninh, tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 1.300 - 1.500 lao động.

Dù có khả năng đóng mới tàu vỏ thép trọng tải lên tới 25.000 DWT, ngành đóng tàu của tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng bồi lắng tại cửa sông Ninh Cơ, sông Đáy ảnh hưởng đến luồng tàu và khả năng hạ thủy phương tiện trọng tải lớn.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở vướng quy định về hành lang bảo vệ đê điều, thủ tục đất đai, đầu tư, quy hoạch; thiếu vốn và lao động kỹ thuật cao. Tỉnh cũng chưa hình thành cụm công nghiệp đóng tàu tập trung với hạ tầng đồng bộ.

Tại xã Xuân Trường, ngành đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động, với thu nhập bình quân 15-20 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, xã Nghĩa Sơn có 14 dự án, cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thủy đang hoạt động, tổng diện tích sử dụng hơn 210.700m². Các doanh nghiệp đang đóng mới 73 tàu, sửa chữa 3 phương tiện thủy nội địa. Giá trị sản xuất ngành đóng tàu tại địa phương đạt khoảng 1.900 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 700 lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng Đoàn công tác của tỉnh khảo sát thực tế tình hình ngành công nghiệp đóng tàu tại xã Nghĩa Sơn. Ảnh: Báo Ninh Bình

Chiều 23/10, sau khi khảo sát và làm việc về tình hình phát triển ngành công nghiệp đóng mới, sửa chữa tàu thủy tại xã Xuân Trường và xã Nghĩa Sơn, ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị các doanh nghiệp phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phát triển ngành. Trên cơ sở đó, Thường trực Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành nghiên cứu cơ chế, chính sách, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo điều kiện để ngành đóng tàu phát triển bền vững.

Ông Trần Huy Tuấn cũng yêu cầu các doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, hiệu quả sản xuất và quan tâm đầu tư nhà ở cho người lao động, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế địa phương.