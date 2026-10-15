Ninh Bình tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá trên 685 triệu đồng

Tiêu huỷ hàng hoá vi phạm.

Số hàng hóa được tiêu hủy trong đợt này có tổng trị giá trên 685 triệu đồng, chủ yếu thuộc các nhóm mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và nhiều mặt hàng kém chất lượng. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm được các Đội Quản lý thị trường thu giữ qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh.

Họp hội đồng tiêu huỷ hàng hoá vi phạm.

Việc tiêu hủy được thực hiện công khai, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các khâu kiểm đếm, đối chiếu hồ sơ, xác nhận tang vật và lập biên bản đều được tiến hành dưới sự giám sát của các thành viên Hội đồng Tiêu hủy hàng hóa vi phạm và đại diện các cơ quan chức năng.

Thông qua hoạt động này, Chi cục Quản lý thị trường Ninh Bình tiếp tục thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm hàng hóa vi phạm, góp phần ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.