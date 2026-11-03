Ninh Bình tiếp nhận 67 xe ô tô chuyên dụng, tăng cường phương tiện cho công an cơ sở

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, trong tổng số 67 phương tiện được tiếp nhận, có 62 xe ô tô bán tải được lắp đặt hệ thống thiết bị kỹ thuật chuyên dụng phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát và 5 xe Toyota Fortuner phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, cơ động, ứng phó với các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Ninh Bình tiếp nhận 67 xe ô tô chuyên dụng, tăng cường năng lực cho công an cơ sở. (Ảnh Công an Ninh Bình).

Theo kế hoạch, 62 xe bán tải sẽ được ưu tiên trang cấp cho công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh, trực tiếp bổ sung phương tiện phục vụ nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đây là lực lượng trực tiếp bám địa bàn, giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở nên việc tăng cường phương tiện chuyên dụng sẽ góp phần nâng cao khả năng cơ động, chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Hiện, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận, đăng ký, kiểm định phương tiện; đồng thời xây dựng phương án phân bổ, bàn giao cho công an các đơn vị, địa phương, bảo đảm phù hợp với yêu cầu công tác và nhiệm vụ được giao.

Việc bổ sung 67 xe ô tô chuyên dụng không chỉ tăng cường điều kiện làm việc cho lực lượng công an tỉnh mà còn góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với phương tiện được trang bị đồng bộ, cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Tiến Anh