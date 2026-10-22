Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân, ngày 21/10, Đội CSGT đường bộ số 4, đã làm rõ hành vi vi phạm của P.A.T (sinh năm 2007, trú tại thôn Đông Thụ, xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình).

Tịch thu xe máy của thanh niên có hành vi bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Đội CSGT đường bộ số 4 phát hiện một tài khoản mạng xã hội đăng tải video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 18EA-09413 chạy bằng một bánh trên tuyến đường tỉnh 488B, đoạn qua thôn Trực Nội, xã Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Hành vi điều khiển xe mô tô bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa an toàn của bản thân người điều khiển và người tham gia giao thông khác, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 4 đã phối hợp với công an các xã triển khai biện pháp xác minh, rà soát, truy tìm người vi phạm.

Lực lượng chức năng xác định P.A.T là người điều khiển phương tiện trong video và mời đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, P.A.T đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với người này về các hành vi điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông theo quy định; đồng thời tịch thu phương tiện vi phạm.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích về tính chất nguy hiểm và hậu quả có thể xảy ra từ hành vi vi phạm, P.A.T đã nhận thức được sai phạm, cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Tiến Anh