Hoạt động trưng bày chuyên đề "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, cơ sở 1, phường Hoa Lư. (Ảnh: YẾN TRINH)

Theo kế hoạch, trong hai ngày (1-2/12), tại tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra chuỗi sự kiện quan trọng gồm: Lễ phát động Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững; Lễ kỷ niệm 50 năm Việt Nam tham gia UNESCO; Lễ kỷ niệm 10 năm Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Ma Nhai trên núi Non Nước là Di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp xã giao Tổng Giám đốc UNESCO và đoàn công tác tham quan Quần thể danh thắng Tràng An, gặp gỡ cộng đồng địa phương để tìm hiểu về việc làm, sinh kế trong khu di sản. Các hoạt động trọng tâm dự tính diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế chùa Bái Đính.

Các tư liệu, hiện vật giới thiệu giá trị di sản thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. (Ảnh: YẾN TRINH)

Cùng với đó là các chương trình trưng bày, triển lãm, giới thiệu, giao lưu thực hành di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ”; hội thảo khoa học về bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể di tích Phủ Dầy và quản lý, bảo tồn di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên địa bàn tỉnh; các tiết mục nghệ thuật, hoạt động văn hóa tại Quần thể danh thắng Tràng An…

Chuỗi sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp nhìn lại chặng đường 50 năm Việt Nam đồng hành với UNESCO, khẳng định những thành tựu, đóng góp và cam kết của Việt Nam trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên.

Đối với Ninh Bình, đây là cơ hội quảng bá sâu rộng những giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An, giới thiệu kinh nghiệm quản lý, bảo tồn di sản và định hướng phát triển hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Ninh Bình-Trung tâm của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. (Ảnh: YẾN TRINH)

Xác định đây là sự kiện đối ngoại, văn hóa có tầm vóc và sức lan tỏa lớn, tỉnh đã thành lập Ban tổ chức các sự kiện UNESCO tại Ninh Bình do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban. Các thành viên là lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, xã, phường của tỉnh được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm sự phối hợp thống nhất trong quá trình triển khai.

Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng chương trình, kịch bản, đón tiếp đại biểu, lễ tân, đối ngoại đến hậu cần, cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và vệ sinh môi trường. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng phương án phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc tại các khu vực tổ chức sự kiện, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp trên các tuyến đường và địa điểm đón tiếp đoàn quốc tế. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa, trong đó có sự đồng hành, hỗ trợ của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cũng được tỉnh quan tâm.

Các đơn vị liên quan kiểm tra phương án đón tiếp đại biểu tại chùa Bái Đính. (Ảnh: CHÙA BÁI ĐÍNH)

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, việc được lựa chọn đăng cai tổ chức chuỗi sự kiện UNESCO là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với tỉnh. Đây không chỉ là sự kiện đối ngoại, văn hóa quan trọng mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, con người và những giá trị đặc sắc của Ninh Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đồng chí yêu cầu toàn bộ chương trình phải được tổ chức bài bản, khoa học, trang trọng, chu đáo và chuyên nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong quá trình hoàn thiện kế hoạch, bảo đảm các nội dung thống nhất, đúng nghi thức, phù hợp với chương trình tổng thể chuyến thăm của Tổng Giám đốc UNESCO. Các cơ quan, đơn vị rà soát kỹ chương trình, kịch bản, công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, giao thông và cơ sở vật chất. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được giao thành lập Tổ giúp việc để triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày về tiến độ, nội dung và chất lượng công việc; chủ động rà soát, xử lý những vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh trước, trong và sau sự kiện, tập trung làm rõ ý nghĩa của Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, lan tỏa thông điệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong cộng đồng.

Công tác hậu cần phục vụ chuỗi sự kiện UNESCO được tỉnh rà soát kỹ lưỡng. (Ảnh: CHÙA BÁI ĐÍNH)

Đến nay, công tác chuẩn bị các hoạt động đã được các đơn vị thực hiện theo đúng tiến độ, nhiệm vụ được phân công. Chuỗi sự kiện UNESCO tại Ninh Bình cũng mở ra cơ hội để nhìn nhận sâu sắc hơn mối quan hệ giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế-xã hội, nhất là vai trò của cộng đồng trong gìn giữ và phát huy các giá trị di sản.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng tầm giá trị di sản văn hóa của Ninh Bình. Thông qua các hoạt động, nhận thức và ý thức của cộng đồng về bảo vệ, gìn giữ di sản sẽ tiếp tục được nâng cao. Khi người dân hiểu được giá trị của di sản và được tham gia trực tiếp vào quá trình bảo tồn, phát huy di sản, những giá trị ấy sẽ trở thành nguồn lực tạo sinh kế, thúc đẩy phát triển kinh tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững chung của tỉnh.

Với sự chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và cộng đồng, Ninh Bình quyết tâm tổ chức thành công chuỗi sự kiện UNESCO. Qua đó, tiếp tục khẳng định hình ảnh một vùng đất giàu bản sắc, trân trọng di sản, chủ động hội nhập và kiên định với định hướng phát triển hài hòa giữa bảo tồn các giá trị văn hóa, thiên nhiên với phát triển bền vững.