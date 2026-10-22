Ninh Bình thúc tiến độ quy hoạch các khu đô thị, khu nhà ở

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có Văn bản số 7471/UBND-VP4 yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở và những khu vực có vai trò, ý nghĩa quan trọng trên địa bàn.

Theo văn bản, việc đẩy nhanh công tác quy hoạch được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 8/9/2026 của UBND tỉnh về xác định các khu vực có quy mô, vai trò và ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của UBND tỉnh.

Hiện trên địa bàn Ninh Bình đang triển khai nhiều dự án khu đô thị, khu nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, tiến độ lập và phê duyệt quy hoạch tại một số dự án, khu vực cần tiếp tục được đẩy nhanh.

Rà soát các dự án chưa có quy hoạch chi tiết

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các dự án khu đô thị, khu nhà ở đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư nhưng chưa tổ chức lập quy hoạch chi tiết hoặc chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc các chủ đầu tư, nhà đầu tư khẩn trương tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ và trình thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền. Sở cũng được giao hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đối với các khu vực thuộc phạm vi quy định tại Điều 2 Quyết định 3321/QĐ-UBND.

Đồng thời, cơ quan này phải rà soát, tổng hợp các đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, tham mưu phương án tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ và tính đồng bộ trong công tác quy hoạch.

Sở Xây dựng sẽ theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền. Với những nội dung vượt thẩm quyền, cơ quan này có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Các xã, phường được yêu cầu chủ động lập quy hoạch

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, tổ chức lập mới hoặc rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đối với các dự án, khu vực thuộc trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch.

Các đồ án phải bảo đảm phù hợp với những quy hoạch có liên quan cũng như yêu cầu quản lý và định hướng phát triển của từng địa bàn.

Đối với những dự án, khu vực có phạm vi liên quan từ 2 xã, phường trở lên, các địa phương phải chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương liên quan để thống nhất phương án tổ chức lập quy hoạch, sau đó báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. Việc yêu cầu phối hợp đối với các khu vực liên địa bàn nhằm bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức không gian, hạn chế tình trạng quy hoạch bị chia cắt theo địa giới hành chính.

Chủ đầu tư phải chủ động nguồn lực

Đối với các chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án khu đô thị, khu nhà ở, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương tổ chức lập quy hoạch chi tiết đối với các dự án thuộc trách nhiệm thực hiện.

Các doanh nghiệp phải chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các xã, phường để hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ nhưng đồng thời phải bảo đảm chất lượng hồ sơ. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được báo cáo và phối hợp xử lý kịp thời, không để tiến độ dự án chậm do nguyên nhân chủ quan.