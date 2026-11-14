Ninh Bình thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch tại Vương quốc Bỉ và Vương quốc Hà Lan

Đoàn công tác làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Brussels, Vương quốc Bỉ.

Tham gia Đoàn có đồng chí Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh và lãnh đạo HĐND một số địa phương trong tỉnh.

Chuyến công tác nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của tỉnh; tìm kiếm, kết nối các đối tác, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao vào các khu công nghiệp, các dự án logistics; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, mở rộng thị trường khách quốc tế đến Ninh Bình. Đây cũng là dịp để tỉnh trao đổi, học tập kinh nghiệm về quản trị địa phương, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển đô thị xanh, bền vững, phục vụ mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian sớm nhất.

*Tại Vương quốc Bỉ, Đoàn công tác đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Brussels. Tiếp và làm việc với Đoàn có Đại sứ Nguyễn Hương Trà.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà đã thông tin khái quát về quy mô, tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh Ninh Bình sau sắp xếp đơn vị hành chính. Với diện tích gần 4.000 km², dân số hơn 4 triệu người, gồm 129 đơn vị hành chính cấp xã, Ninh Bình có không gian phát triển rộng mở, vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ, hệ thống giao thông kết nối đường bộ, đường sắt, đường biển ngày càng đồng bộ.

Tỉnh có thế mạnh về công nghiệp, du lịch, văn hóa và kinh tế biển; trong đó, công nghiệp đang chuyển dịch theo hướng hiện đại, du lịch ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Ninh Bình sở hữu hệ thống di sản văn hóa, thiên nhiên phong phú, tiêu biểu là Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Cố đô Hoa Lư, Khu di tích Đền Trần, Chùa Bái Đính, Khu du lịch Tam Chúc...

Nhấn mạnh định hướng phát triển trong giai đoạn mới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết, Ninh Bình đang tập trung huy động các nguồn lực, phát huy lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng và không gian phát triển để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hiện đại, có giá trị gia tăng lớn vào các khu công nghiệp; các dự án đầu tư phát triển logistics, dịch vụ cảng và hạ tầng đồng bộ tại Khu kinh tế Ninh Cơ. Cùng với đó, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, mở rộng hợp tác với các thị trường quốc tế, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Ninh Bình, hướng tới tăng mạnh lượng khách du lịch quốc tế đến tỉnh.

Đồng chí mong muốn Đại sứ quán quan tâm hỗ trợ tỉnh kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư Bỉ có tiềm năng, thế mạnh trong những lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư; thúc đẩy hợp tác thương mại, quảng bá và xuất khẩu các sản phẩm nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của Ninh Bình sang thị trường Bỉ và châu Âu.

Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Brussels, Vương quốc Bỉ.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Brussels, Vương quốc Bỉ.

Đại sứ Nguyễn Hương Trà đánh giá cao tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh Ninh Bình; khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ tỉnh kết nối với các đối tác, tổ chức và nhà đầu tư Bỉ. Đồng thời, quan tâm quảng bá hình ảnh di sản Tràng An, hỗ trợ doanh nghiệp Ninh Bình xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm thế mạnh và kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ hướng về đóng góp xây dựng quê hương.

Trong chương trình công tác tại Bỉ, Đoàn đã khảo sát Tòa Nghị viện châu Âu và khu vực di sản thế giới được UNESCO ghi nhận tại thủ đô Brussels; làm việc với Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng gia Bỉ, tìm hiểu mô hình quản lý, vận hành, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, nghệ thuật. Những kinh nghiệm thực tiễn tại đây là cơ sở để tỉnh nghiên cứu, vận dụng trong bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch di sản.

Đoàn khảo sát và chụp ảnh lưu niệm tại khu vực di sản thế giới được UNESCO ghi nhận tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ.

*Tại Vương quốc Hà Lan, Đoàn công tác đã làm việc với Hội đồng thành phố La Hay nhằm trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của cơ quan dân cử, quản trị đô thị và thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Rob Schuurmans, đại diện Hội đồng thành phố La Hay.

Đoàn công tác làm việc với Hội đồng thành phố La Hay, Vương quốc Hà Lan.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng thành phố La Hay.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà giới thiệu về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất; nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, Ninh Bình đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương, đổi mới phương thức quản trị, xây dựng đô thị xanh, thông minh và phát triển bền vững. Trên tinh thần đó, Đoàn công tác mong muốn trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm của thành phố La Hay về xây dựng, ban hành chính sách địa phương; quy trình tham vấn cộng đồng; phương thức quản lý, quy hoạch đô thị và phát triển hạ tầng bền vững; cơ chế giám sát việc thực thi chính sách, đánh giá chất lượng dịch vụ công; ứng dụng công nghệ số trong quản trị và điều hành đô thị.

Ông Rob Schuurmans, đại diện Hội đồng thành phố La Hay, Vương quốc Hà Lan phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Hội đồng thành phố La Hay, ông Rob Schuurmans giới thiệu khái quát về hệ thống bầu cử tại Hà Lan, tập trung vào các nguyên tắc, hình thức tổ chức, quyền bầu cử, cơ sở pháp lý và trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm của thành phố La Hay trong bảo đảm quyền bầu cử bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi để các nhóm cử tri, trong đó có người khuyết tật và những người gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin, thực hiện quyền công dân.

Ông Rob Schuurmans khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của thành phố La Hay về tổ chức bầu cử, quản trị đô thị hiện đại, quy hoạch không gian sống xanh và ứng dụng công nghệ số; đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi, hợp tác với tỉnh Ninh Bình trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà trao quà cho ông Rob Schuurmans, đại diện Hội đồng thành phố La Hay, Vương quốc Hà Lan.

Ông Rob Schuurmans, đại diện Hội đồng thành phố La Hay, Vương quốc Hà Lan trao quà cho đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà.

Đoàn công tác chụp ảnh với lãnh đạo Hội đồng thành phố La Hay, Vương quốc Hà Lan.

Cũng trong chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn đã làm việc với Tổ chức Chuyên gia Cao cấp Hà Lan (PUM). Đánh giá cao mô hình hoạt động của tổ chức trong hỗ trợ, tư vấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, Đoàn công tác đề xuất PUM quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp Ninh Bình trong chuyển giao kỹ thuật chế biến sâu nông sản, đặc sản địa phương đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường EU; tư vấn quản trị khách sạn, phát triển dịch vụ xanh, tiết kiệm năng lượng và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn di sản tại Quần thể danh thắng Tràng An; hỗ trợ các làng nghề, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cải tiến quy trình sản xuất, thiết kế mẫu mã sản phẩm phù hợp với thị hiếu châu Âu.

Đoàn công tác làm việc với Tổ chức Chuyên gia Cao cấp Hà Lan (PUM).

Đoàn mong muốn hai bên sớm thống nhất quy trình đăng ký hỗ trợ, thiết lập đầu mối kết nối giữa PUM với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình, tạo điều kiện triển khai các chương trình hợp tác, tư vấn cho doanh nghiệp ngay trong năm 2027. Ông Peter Bongaerts, Giám đốc vận hành PUM cam kết sớm phối hợp với Văn phòng đại diện PUM tại Hà Nội khảo sát nhu cầu thực tế của cộng đồng doanh nghiệp Ninh Bình, lựa chọn và triển khai các dự án tư vấn thí điểm phù hợp, hiệu quả.

Tiếp đó, Đoàn công tác cũng đã thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan. Đồng chí Lê Gia Thịnh, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tiếp và làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán đối với Đoàn; đồng thời đề nghị Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của Ninh Bình, kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư Hà Lan tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại địa phương. Trong đó, tỉnh mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, phát triển hạ tầng logistics, nông nghiệp công nghệ cao, quản lý nước, phát triển đô thị xanh và du lịch bền vững. Đặc biệt, thông qua các kênh ngoại giao và kết nối doanh nghiệp, tỉnh chú trọng quảng bá tiềm năng, lợi thế của các khu công nghiệp, Khu kinh tế Ninh Cơ, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Đồng chí cũng đề nghị Đại sứ quán kết nối với các đối tác Hà Lan hỗ trợ tỉnh các dự án thích ứng biến đổi khí hậu.

Đồng chí Lê Gia Thịnh, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đánh giá cao tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh Ninh Bình, khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong công tác đối ngoại, xúc tiến hợp tác và kết nối các đối tác Hà Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại địa phương.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan.

Trong khuôn khổ chương trình tại Hà Lan, Đoàn công tác đã khảo sát, học tập kinh nghiệm về bảo tồn, duy tu không gian kiến trúc kênh rạch phục vụ phát triển du lịch bền vững tại làng cổ Giethoorn; trao đổi giải pháp hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển sinh kế cho người dân tại làng cối xay gió cổ Zaanse Schans và một số thiết chế văn hóa, du lịch tiêu biểu của thành phố La Hay.

Đoàn khảo sát tại làng cối xay gió cổ Zaanse Schans, Vương quốc Hà Lan.

Chuyến công tác đã góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình với các đối tác tại Vương quốc Bỉ và Vương quốc Hà Lan. Qua đó, tiếp tục khẳng định quyết tâm của tỉnh trong chủ động hội nhập quốc tế, tranh thủ các nguồn lực và kinh nghiệm tiên tiến, tạo động lực cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.