Ninh Bình thúc đẩy hợp tác trong phát triển kinh tế xanh và bền vững tại Na Uy

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình với Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

*Trong chương trình công tác, Đoàn đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy. Tiếp và làm việc với Đoàn có Đại sứ Lê Thị Thu, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Na Uy.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã quan tâm, hỗ trợ Đoàn trong quá trình chuẩn bị và triển khai chương trình công tác tại Na Uy.

Thông tin về định hướng phát triển của tỉnh, đồng chí cho biết Ninh Bình đang chú trọng phát triển theo hướng xanh, bền vững, với các lĩnh vực như công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, kinh tế di sản, kinh tế biển và đô thị xanh. Thông qua chuyến công tác, tỉnh mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm phát triển, nắm bắt nhu cầu thị trường và xác định các đối tác có tiềm năng hợp tác tại Na Uy.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong việc tìm hiểu đặc điểm, nhu cầu hợp tác của các địa phương, cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp Na Uy; kết nối Ninh Bình với những đối tác có thế mạnh phù hợp, nhất là trong các lĩnh vực phát triển kinh tế biển bền vững, năng lượng tái tạo, quản lý và bảo tồn di sản gắn với du lịch sinh thái, công nghiệp xanh, chế biến thực phẩm và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, quan tâm hỗ trợ quảng bá hình ảnh, tiềm năng, môi trường đầu tư, sản phẩm, văn hóa và du lịch Ninh Bình tới các đối tác Na Uy; kết nối tỉnh với cộng đồng người Việt Nam, trí thức, chuyên gia, doanh nhân Việt Nam tại Na Uy để mở rộng cơ hội hợp tác. Đồng chí khẳng định tỉnh sẽ chủ động phối hợp, cung cấp thông tin và phân công cơ quan đầu mối để theo dõi, thúc đẩy các nội dung hợp tác phù hợp.

Bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đến thăm và làm việc tại Nauy, Đại sứ Lê Thị Thu đã thông tin khái quát về tình hình địa bàn, những lĩnh vực Ninh Bình có thể thúc đẩy hợp tác. Đại sứ cho biết kinh tế biển là một trong những lĩnh vực Na Uy có thế mạnh, nổi bật là nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, phát triển các giải pháp sản xuất xanh, bền vững và tuần hoàn. Đây là những kinh nghiệm Ninh Bình có thể nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển kinh tế biển của địa phương.

Đại sứ lưu ý lĩnh vực thủy sản, công nghiệp chế biến tại Na Uy có yêu cầu cao về môi trường, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Vì vậy, tỉnh cần quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu các tiêu chuẩn liên quan, đồng thời định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi hợp tác với các đối tác của Na Uy. Bên cạnh đó, tỉnh có thể tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch Ninh Bình tại thị trường Na Uy; nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch xanh.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ kết nối thúc đẩy hợp tác giữa Ninh Bình với các đối tác, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan của Na Uy. Để nâng cao hiệu quả kết nối, tỉnh cần tổng hợp cụ thể nhu cầu của doanh nghiệp và và xác định những đối tác mong muốn hợp tác. Trên cơ sở đó, Đại sứ quán sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan của Na Uy, trong đó có Cơ quan Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Innovation Norway, hỗ trợ tìm kiếm, kết nối đối tác phù hợp.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Lê Thị Thu.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy.

* Tiếp nối chương trình, Đoàn công tác làm việc với Cơ quan Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Innovation Norway.

Đoàn công tác làm việc với Cơ quan Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Innovation Norway.

Đại diện Innovation Norway đã giới thiệu với Đoàn về chức năng, nhiệm vụ, mạng lưới hoạt động quốc tế và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của cơ quan. Là cơ quan nhà nước trực thuộc Chính phủ Na Uy, Innovation Norway có nhiệm vụ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu, xúc tiến du lịch, góp phần tạo giá trị kinh tế và việc làm tại Na Uy. Cơ quan hiện có 17 văn phòng trong nước và mạng lưới văn phòng quốc tế tại nhiều khu vực, trong đó có Việt Nam.

Về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, Innovation Norway cung cấp thông tin, phân tích thị trường, kết nối doanh nghiệp với đối tác phù hợp, tư vấn theo nhu cầu, chia sẻ kiến thức, nâng cao năng lực và tổ chức các chương trình khảo sát thị trường. Tại Việt Nam, cơ quan chú trọng thúc đẩy kết nối, hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng như năng lượng, nuôi trồng thủy sản và kinh tế tuần hoàn, góp phần tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Cơ quan Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Innovation Norway, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao kinh nghiệm của Na Uy trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ sạch và áp dụng các tiêu chuẩn quản trị môi trường tiên tiến.

Đồng chí mong muốn Innovation Norway chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn và sản xuất phát thải thấp; đồng thời, trao đổi về các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, phát triển kinh tế biển bền vững và cơ chế tài chính xanh có thể nghiên cứu áp dụng tại các khu, cụm công nghiệp của tỉnh.

Cùng với đó, Ninh Bình mong muốn Innovation Norway hỗ trợ kết nối tỉnh với các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ sạch của Na Uy, tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương tìm hiểu, tiếp cận các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường Bắc Âu; chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển du lịch sinh thái bền vững. Đồng chí khẳng định tỉnh sẽ tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và phân công các cơ quan chuyên môn làm đầu mối phối hợp với Innovation Norway, từng bước thúc đẩy các nội dung hợp tác có tính khả thi.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà lưu niệm cho đại diện Innovation Norway.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Cơ quan Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Innovation Norway.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi kinh nghiệm về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế biển và du lịch bền vững; đồng thời tìm kiếm những đầu mối kết nối doanh nghiệp phù hợp.

* Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đã làm việc với Tổ chức cộng đồng hỗ trợ bảo tồn và quản lý khu vực Østensjøvannet Venner.

Østensjøvannet Venner là tổ chức cộng đồng tham gia hỗ trợ bảo tồn và quản lý khu vực hồ Østensjøvannet, với các hoạt động trọng tâm là bảo vệ hồ, cảnh quan thiên nhiên và các giá trị văn hóa xung quanh. Tổ chức phối hợp với cơ quan quản lý địa phương, huy động tình nguyện viên tham gia giám sát, bảo vệ hệ sinh thái, vệ sinh môi trường, quan sát thiên nhiên và tổ chức các hoạt động giáo dục cộng đồng.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà lưu niệm cho đại diện Tổ chức cộng đồng hỗ trợ bảo tồn và quản lý khu vực Østensjøvannet Venner.

Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tổ chức cộng đồng hỗ trợ bảo tồn và quản lý khu vực Østensjøvannet Venner.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ ấn tượng với mô hình hoạt động của tổ chức, nhất là cách thức huy động sự tham gia của cộng đồng và lực lượng tình nguyện viên trong bảo vệ thiên nhiên, môi trường. Đoàn công tác mong muốn trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm về mô hình đồng quản lý, phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn thiên nhiên; giải pháp hài hòa giữa phát triển du lịch sinh thái với bảo tồn đa dạng sinh học; ứng dụng khoa học, công nghệ và tình nguyện viên số trong quan sát, giám sát môi trường.

Đồng chí khẳng định, những kinh nghiệm thực tiến được chia sẻ tại buổi làm việc là cơ sở tham khảo thiết thực để Ninh Bình nghiên cứu, vận dụng phù hợp trong quá trình gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và phát huy vai trò của cộng đồng.

Đoàn công tác khảo sát thực tế và chụp ảnh lưu niệm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Østensjøvannet

Sau buổi làm việc, Đoàn công tác đã khảo sát khu bảo tồn thiên nhiên Østensjøvannet, tìm hiểu thực tế công tác bảo vệ hệ sinh thái, cảnh quan và tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng với bảo tồn thiên nhiên.

Chuyến thăm và làm việc tại Na Uy thể hiện tinh thần chủ động, tích cực của tỉnh Ninh Bình trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường giao lưu, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh với các đối tác Na Uy trên những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh và cùng quan tâm.

Theo chương trình công tác, từ ngày 11-14/10, Đoàn tiếp tục thăm và làm việc tại Thụy Sỹ.