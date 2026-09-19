Ninh Bình thúc đẩy hợp tác, mở rộng quan hệ đối ngoại tại Canada

Đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo chính quyền thành phố Ottawa.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính.

* Tại thành phố Ottawa, thủ đô Canada, Đoàn đã đi khảo sát thực tế và có buổi làm việc với chính quyền thành phố. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Tyler Cox, Trưởng bộ phận Dịch vụ Lập pháp.

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với chính quyền thành phố Ottawa.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với chính quyền thành phố Ottawa.

Thành viên Đoàn tham gia buổi làm việc với chính quyền thành phố Ottawa.

Phát biểu chào mừng Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình, ông Tyler Cox, Trưởng bộ phận Dịch vụ Lập pháp giới thiệu khái quát về đặc điểm kinh tế - xã hội và mô hình tổ chức chính quyền đô thị của thành phố Ottawa. Hội đồng Thành phố gồm 25 thành viên, trong đó Thị trưởng đại diện cho toàn thành phố và 24 nghị viên đại diện cho các khu vực bầu cử.

Ông Tyler Cox, Trưởng bộ phận Dịch vụ Lập pháp, thành phố Ottawa giới thiệu khái quát về thành phố.

Hội đồng Thành phố quyết định các chính sách, ngân sách và định hướng cung cấp dịch vụ công; bộ máy hành chính thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Khu vực hành chính công liên bang là một trong những trụ cột của nền kinh tế Ottawa. Bên cạnh đó, thành phố có thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ không dây, quang tử, khoa học sự sống, quốc phòng - an ninh, công nghệ sạch, giáo dục, y tế, tài chính, xây dựng và du lịch.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị và những tình cảm tốt đẹp mà Chính quyền thành phố Ottawa dành cho Đoàn; đồng thời bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại Ottawa, thành phố có vị trí đặc biệt trong đời sống chính trị, hành chính, văn hóa của Canada và là trung tâm về khoa học, giáo dục, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Ninh Bình, đồng chí khẳng định: Hiện nay, Ninh Bình đang tập trung huy động các nguồn lực, phát huy lợi thế của không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; lấy công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, kinh tế di sản và đô thị xanh làm những trụ cột quan trọng cho phát triển lâu dài. Ninh Bình luôn xác định phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo tồn di sản, bảo vệ cảnh quan và môi trường; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng và để người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Đây vừa là định hướng xuyên suốt, vừa là yêu cầu đặt ra trong quá trình tỉnh mở rộng không gian đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Đồng chí mong muốn hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của cơ quan dân cử; quản trị đô thị, cung cấp dịch vụ công; bảo tồn di sản gắn với phát triển đô thị xanh, du lịch bền vững và sinh kế cộng đồng; từng bước thiết lập và duy trì các kênh trao đổi giữa hai địa phương.

Với những nét tương đồng trong định hướng phát triển xanh, bền vững và lấy người dân làm trung tâm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tin tưởng quan hệ giữa tỉnh Ninh Bình và thành phố Ottawa sẽ từng bước được hình thành, phát triển theo hướng thực chất, phù hợp với tiềm năng của hai địa phương.

Đoàn công tác của tỉnh thăm, khảo sát và chụp ảnh lưu niệm tại tòa nhà Quốc hội Canada tại thành phố Ottawa.

Đoàn khảo sát và chụp ảnh lưu niệm tại công viên trung tâm Ottawa.

* Tiếp đó, Đoàn đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Vinh Quang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Đoàn công tác của tỉnh thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng cảm ơn Đại sứ Phạm Vinh Quang và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã dành cho Đoàn sự đón tiếp chu đáo, đồng thời hỗ trợ, kết nối để chuyến công tác của tỉnh tại Canada được triển khai thuận lợi.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và Đại sứ Phạm Vinh Quang trao đổi tại buổi làm việc.

Chia sẻ thông tin khái quát về tỉnh Ninh Bình, đồng chí bày tỏ mong muốn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ tỉnh kết nối với các địa phương, cơ quan chuyên môn, trường đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội và doanh nghiệp Canada có thế mạnh về quản trị đô thị, bảo tồn di sản, thích ứng với biến đổi khí hậu, công nghệ sạch, giáo dục - đào tạo và du lịch bền vững. Phối hợp quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, văn hóa và du lịch Ninh Bình tại Canada; kết nối cộng đồng người Việt Nam, đội ngũ trí thức, chuyên gia và doanh nhân người Việt tại Canada tham gia các hoạt động hợp tác, chuyển giao tri thức và giới thiệu cơ hội đầu tư về địa phương.

Đồng chí cũng đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ tỉnh duy trì kênh liên hệ với các đối tác đã làm việc trong chuyến công tác, lựa chọn những nội dung khả thi để triển khai từng bước, phù hợp với chức năng, thẩm quyền và điều kiện của mỗi bên. Tỉnh Ninh Bình sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán, chủ động cung cấp thông tin, giao các cơ quan chuyên môn làm đầu mối triển khai, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác Canada ngày càng thực chất, hiệu quả.

Vui mừng chào đón Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán, Đại sứ Phạm Vinh Quang đánh giá cao chương trình công tác của tỉnh tại Canada, nhất là việc chủ động mở rộng các đầu mối hợp tác, tìm hiểu kinh nghiệm của các địa phương Canada trong những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của Ninh Bình.

Đại sứ thông tin khái quát với Đoàn về tình hình kinh tế - xã hội của Canada, quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Canada, trong đó có người lao động của tỉnh Ninh Bình. Đại sứ cho rằng cộng đồng người Việt Nam tại Canada là cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước; đồng thời là nguồn lực có thể tham gia kết nối đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa các địa phương.

Đại sứ Phạm Vinh Quang đánh giá cao định hướng phát triển của Ninh Bình, nhất là việc phát huy giá trị di sản, bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển du lịch bền vững. Đồng thời khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Canada luôn sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh Ninh Bình trong quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại, hỗ trợ kết nối với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Canada; tạo điều kiện thuận lợi để các nội dung hợp tác được trao đổi, triển khai phù hợp với tiềm năng, nhu cầu của hai bên, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Ninh Bình với các đối tác Canada ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Phạm Vinh Quang.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Phạm Vinh Quang và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

* Tại Toronto, Đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Cơ quan Môi trường, Khí hậu và Lâm nghiệp Thành phố.

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Cơ quan Môi trường, Khí hậu và Lâm nghiệp Thành phố Toronto.

Toronto là một trong những đô thị lớn và đa dạng nhất Canada. Thành phố đã đặt mục tiêu đưa phát thải khí nhà kính trên phạm vi toàn địa bàn về mức ròng bằng không vào năm 2040 thông qua Chiến lược Transform to Net Zero. Kế hoạch hành động giai đoạn 2026 - 2030 tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn như công trình, năng lượng, giao thông và chất thải, đồng thời nhấn mạnh công bằng, hòa nhập, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của cộng đồng.

Tại buổi làm việc, hai bên đã tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện chiến lược khí hậu đô thị, giảm phát thải khí nhà kính, quản lý năng lượng, công trình xanh, giao thông phát thải thấp, kinh tế tuần hoàn, lâm nghiệp đô thị và huy động cộng đồng; nghiên cứu khả năng duy trì trao đổi chuyên môn giữa tỉnh Ninh Bình và Cơ quan Môi trường, Khí hậu và Lâm nghiệp Thành phố Toronto.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Tuất đánh giá cao vai trò của Cơ quan Môi trường, Khí hậu và Lâm nghiệp Thành phố Toronto trong việc điều phối các ưu tiên về khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển lâm nghiệp đô thị, kinh tế tuần hoàn và giảm tác động môi trường trong hoạt động của chính quyền thành phố. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với Ninh Bình trong quá trình xây dựng mô hình phát triển xanh và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Đồng chí bày tỏ mong muốn sau buổi làm việc, hai bên có thể duy trì đầu mối trao đổi chuyên môn; chia sẻ tài liệu, phương pháp và công cụ phù hợp; nghiên cứu tổ chức các cuộc trao đổi trực tuyến giữa cán bộ chuyên môn hoặc kết nối với các cơ sở nghiên cứu, tổ chức và doanh nghiệp có kinh nghiệm trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Những kinh nghiệm của Toronto sẽ được Đoàn tổng hợp, nghiên cứu và tham mưu vận dụng phù hợp với điều kiện, thẩm quyền và nguồn lực của tỉnh Ninh Bình. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng, việc trao đổi cấp địa phương và cấp chuyên môn sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo Cơ quan Môi trường, Khí hậu và Lâm nghiệp Thành phố Toronto trao quà lưu niệm nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Cơ quan Môi trường, Khí hậu và Lâm nghiệp Thành phố Toronto tại buổi làm việc.

* Trong khuôn khổ chương trình công tác, Đoàn đã đi khảo sát và có buổi làm việc với Ủy ban Công viên Niagara tại thành phố Niagara Falls, tỉnh Ontario, Canada.

Đoàn đã đi khảo sát, có buổi làm việc với Ủy ban Công viên Niagara

Ủy ban Công viên Niagara là cơ quan thuộc Chính quyền tỉnh Ontario, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ di sản thiên nhiên và văn hóa dọc hành lang sông Niagara; quản lý nhiều điểm tham quan, công trình, không gian công cộng và dịch vụ trên tuyến Niagara Parkway dài khoảng 56 km. Mô hình tự chủ nguồn thu và tái đầu tư cho bảo tồn, hạ tầng, cảnh quan và trải nghiệm du khách là một kinh nghiệm đặc biệt có giá trị. Bên cạnh khai thác các giá trị cảnh quan của thác Niagara, Công viên còn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hệ sinh thái, gìn giữ di sản lịch sử - văn hóa, quản lý an toàn, điều tiết dòng khách, cung cấp thông tin, giáo dục cộng đồng và xây dựng các sản phẩm trải nghiệm.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của tỉnh và đại diện Ủy ban Công viên Niagara đã trao đổi kinh nghiệm về mô hình tổ chức quản lý quần thể cảnh quan thiên nhiên; bảo tồn tài nguyên, di sản và cảnh quan; tổ chức tuyến tham quan, điều tiết khách, bảo đảm an toàn, thuyết minh và cung cấp dịch vụ; huy động nguồn thu phục vụ tái đầu tư cho bảo tồn và phát triển du lịch bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Tuất nhấn mạnh: tỉnh Ninh Bình cũng là địa phương có tài nguyên di sản và cảnh quan đặc biệt. Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, là di sản hỗn hợp duy nhất ở Đông Nam Á; cùng với đó là Vườn quốc gia Cúc Phương, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, Cố đô Hoa Lư và hệ thống hơn 5.000 di tích lịch sử - văn hóa. Năm 2025, tỉnh đón khoảng 19,4 triệu lượt khách, tạo ra cơ hội phát triển lớn nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bảo tồn, quản lý sức chứa và chất lượng điểm đến. Tỉnh xác định bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững phải được thực hiện đồng bộ; lợi ích từ du lịch cần đóng góp trở lại cho công tác bảo tồn và sinh kế của cộng đồng địa phương.

Đồng chí khẳng định những kinh nghiệm thu nhận được tại Công viên Niagara sẽ được Đoàn nghiên cứu và tham mưu vận dụng phù hợp vào công tác quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và các khu, điểm du lịch của tỉnh. Mục tiêu bảo tồn tài nguyên cho các thế hệ tương lai sẽ là nền tảng chung để hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác dài lâu.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà lưu niệm đại diện lãnh đạo Ủy ban Công viên Niagara.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Công viên Niagara trao quà tặng đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình tại Canada đã mở thêm các kênh kết nối với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và các đối tác; đồng thời tạo cơ sở để tỉnh nghiên cứu, tiếp thu những kinh nghiệm phù hợp về quản trị đô thị, bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững. Qua đó, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại, từng bước thúc đẩy hợp tác giữa Ninh Bình với các đối tác Canada theo hướng thực chất, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của hai bên.