Ninh Bình thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ số ra thị trường quốc tế

Ninh Bình đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ số đạt doanh thu từ thị trường quốc tế. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Đặt mục tiêu từ sản phẩm đến thị trường quốc tế

Ngày 1/11/2026, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 374/KH-UBND triển khai Đề án hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch cụ thể hóa Quyết định số 982/QĐ-TTg ngày 4/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, gắn phát triển doanh nghiệp với lợi thế công nghiệp của địa phương.

Trọng tâm là nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, thúc đẩy sản phẩm Make in Viet Nam và mở đường cho doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng quốc tế, tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực điện tử, bán dẫn.

Đến hết quý I/2027, tỉnh sẽ hoàn thành khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp công nghệ số, cập nhật tối thiểu sáu tháng một lần, theo dõi các chỉ tiêu của kế hoạch. Trong năm 2027, địa phương phấn đấu hình thành mạng lưới ít nhất 20 chuyên gia, cố vấn, cơ sở đào tạo, hiệp hội và tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Ninh Bình đặt mục tiêu hỗ trợ hình thành tối thiểu năm sản phẩm, nền tảng hoặc giải pháp số Make in Viet Nam có khả năng nhân rộng, thương mại hóa hay hướng tới xuất khẩu.

Hằng năm, tỉnh tổ chức hoặc tham gia ít nhất hai chương trình kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và kết nối FDI. Trong giai đoạn 2026–2030, tối thiểu 50 lượt doanh nghiệp công nghệ số được hỗ trợ tham gia, đồng thời ít nhất 500 lượt cán bộ, kỹ sư, nhân sự quản lý, kinh doanh quốc tế, pháp lý và sở hữu trí tuệ được đào tạo, tập huấn.

Tạo cơ hội thử nghiệm, kết nối và tiếp cận nguồn lực

Vào quý I hằng năm, tỉnh công bố danh mục bài toán, nhu cầu chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử để doanh nghiệp tham gia theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ. Các dự án sử dụng ngân sách ưu tiên sản phẩm, dịch vụ Make in Viet Nam theo quy định đấu thầu.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ công bố đầu mối tiếp nhận kiến nghị, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp sáu tháng một lần; những vướng mắc vượt thẩm quyền được kiến nghị lên bộ, ngành Trung ương.

Từ năm 2027, tỉnh đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện sản phẩm phục vụ xuất khẩu hoặc những ngành có thế mạnh như điện tử, bán dẫn, thương mại điện tử, du lịch, di sản, nông nghiệp. Doanh nghiệp được hướng dẫn bảo hộ sở hữu trí tuệ trong nước, quốc tế theo hệ thống PCT, Madrid, Hague; áp dụng tiêu chuẩn, kiểm thử sản phẩm và lập hồ sơ tham gia thử nghiệm có kiểm soát, Testbed/Sandbox do Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai.

Các chương trình kết nối với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp công nghiệp lớn sẽ tạo điều kiện thử nghiệm giải pháp thực tế. Tỉnh cũng giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu tham gia chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong và Gian hàng quốc gia Việt Nam trên nền tảng thương mại điện tử quốc tế.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh tổ chức ít nhất một chương trình xúc tiến sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mỗi năm, hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế. Song song, ngành giáo dục kết nối cơ sở đào tạo với doanh nghiệp để phát triển nhân lực theo nhu cầu thị trường.

Về hạ tầng, từ năm 2027, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp VNPT, Viettel, MobiFone tại Ninh Bình chia sẻ nền tảng và dịch vụ đám mây ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Sở Tài chính kết nối doanh nghiệp với quỹ đầu tư, ngân hàng và các tổ chức tài chính.

Kế hoạch cũng đặt yêu cầu hướng dẫn chính sách hỗ trợ tài chính, ưu đãi thuế khi có hiệu lực; hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc hải quan đối với hoạt động xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ số. Đến năm 2045, Ninh Bình hướng tới hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số đủ năng lực tham gia chuỗi giá trị, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.