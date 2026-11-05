Ninh Bình: Thu hoạch đảm bảo ATGT, không để phát sinh trồng thêm dứa trên đại lộ nghìn tỷ

Xây dựng phương án chăm sóc, thu hoạch

Trao đổi với PV Báo Xây dựng ngày 5/11, ông Đinh Hoàng Long, Trưởng bản Sinh Phú, xã Phú Long cho biết, sau khi tỉnh có ý kiến về việc tạm thời giữ lại diện tích dứa đã trồng để người dân tiếp tục chăm sóc và thu hoạch hết vụ, địa phương đang phối hợp với Công an xã và các bộ phận chuyên môn xây dựng phương án cụ thể.

Lên phương án chăm sóc, thu hoạch dứa an toàn giao thông trên đại lộ nghìn tỷ.

"Chúng tôi đang phối hợp với Công an xã hướng dẫn bà con chăm sóc, thu hoạch. Địa phương đang xây dựng phương án, sẽ có thông báo cụ thể bảo đảm an toàn hành lang giao thông của đại lộ", ông Long cho biết.

Cũng theo trưởng bản Sinh Phú, sau khi hoàn thiện, phương án sẽ được thông báo cụ thể tới các hộ dân có diện tích dứa trên dải phân cách. Phần lớn diện tích dứa đang sinh trưởng, cây chưa cho thu hoạch.

Theo dự kiến của người dân địa phương, đầu năm 2027, dứa sẽ được thu hoạch. Việc xây dựng phương án từ sớm, giúp chủ động kiểm soát hoạt động ra vào khu vực dải phân cách, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận, diện tích dứa kéo dài dọc dải phân cách khoảng 2-3km, số tiền người dân đầu tư ước khoảng 400-500 triệu đồng.

Địa phương xây dựng phương án chăm sóc, thu hoạch.

Không để ảnh hưởng hạ tầng công trình

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đã nắm được thông tin người dân tự ý trồng dứa trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư.

Theo ông Sơn, tỉnh thống nhất phương án trước mắt tạm thời giữ lại diện tích dứa đã trồng để người dân thu hoạch. Việc chăm sóc, thu hoạch phải đi kèm giải pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông.

"Chúng tôi đồng ý để người dân thu hoạch hết vụ dứa. Tuyệt đối không để phát sinh trồng mới. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, nếu có giải pháp an toàn thì có thể xem xét. Tới đây, có thể thuê người trồng hoa, cây cảnh vào dải phân cách này để tạo mỹ quan", ông Sơn nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu, bên cạnh vấn đề an toàn giao thông, các lực lượng chức năng và địa phương phải đặc biệt lưu ý đến việc bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình. Người dân không được tự ý đào bới, cải tạo đất gây ảnh hưởng đến công trình giao thông, tránh tình trạng làm hư hỏng chân ta-luy, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng chung.

Trong bối cảnh diện tích dứa đã trồng và người dân đầu tư số tiền không nhỏ, việc xây dựng phương án hướng dẫn chăm sóc, thu hoạch cụ thể là giải pháp cần thiết. Phương án cần xác định rõ thời điểm, cách thức người dân ra vào khu vực dải phân cách, tổ chức chăm sóc, thu hoạch và trách nhiệm phối hợp của các lực lượng chức năng.

Mặc dù việc người dân tự ý canh tác trên dải phân cách giao thông là chưa đúng quy định, song việc xử lý cần thấu tình, đạt lý và mang tính nhân văn.

Công tác tuyên truyền, vận động cần giúp người dân hiểu rõ quy định pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để xử lý diện tích cây trồng hiện có một cách phù hợp.

Tiến Anh