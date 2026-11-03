Ninh Bình thông qua danh mục 7 khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đợt 5.

Theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ban hành ngày 29/10/2026, danh mục gồm 5 khu đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn và 2 khu đất thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo Điều 79 Luật Đất đai.

Trong 5 khu đất thuộc nhóm dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn, có 2 khu đất quy mô lớn là Khu đô thị sinh thái, dịch vụ, du lịch và công viên chuyên đề tại phường Hoa Lư và phường Tây Hoa Lư, diện tích dự kiến 295 ha; Khu đô thị kinh tế ban đêm và thể thao du lịch tại phường Nam Hoa Lư, diện tích 229,05 ha.

Ba khu đất còn lại gồm: Khu đô thị phía Đông Bắc đường Phủ Lý - Mỹ Lộc tại phường Liêm Tuyền, diện tích 49,28 ha; Khu đô thị Yên Đồng 1 tại xã Yên Đồng, diện tích 25 ha; Khu dân cư nông thôn thôn Nghĩa Minh tại xã Đồng Thịnh, diện tích 4,2 ha. Tổng diện tích 5 khu đất là 602,53 ha.

Đối với 2 khu đất thuộc lĩnh vực quản lý ngành, danh mục gồm: Dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế (quy mô 500 giường) kết hợp Trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại phường Hoa Lư, diện tích 5,83 ha; Dự án chợ Hồi Ninh tại xã Chất Bình, diện tích 1,82 ha.

Tại Điều 2, Nghị quyết bãi bỏ danh mục khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị phía Đông Bắc đường Phủ Lý - Mỹ Lộc (PL-ĐT02.21) tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, thuộc danh mục đã được HĐND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 6/12/2024 về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2025.

Theo phụ lục Nghị quyết, các khu đất có kế hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2026-2027; tiến độ thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư khoảng 180 ngày.

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành từ ngày 29/10/2026.

Toàn văn Nghị quyết số 69/NQ-HĐND, bạn đọc xem tại đây: 69-nqh-7920.pdf