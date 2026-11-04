Ninh Bình thông qua Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030

Diện mạo đô thị Ninh Bình ngày càng khởi sắc, văn minh và hiện đại. Ảnh: Ngọc Linh

Theo định hướng được phê duyệt, Ninh Bình sẽ phát triển với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, giữ vai trò là cực tăng trưởng kinh tế mới của vùng Đồng bằng sông Hồng, đồng thời là trung tâm du lịch mang tầm quốc gia, quốc tế và là trung tâm công nghiệp công nghệ cao quan trọng của cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu lớn này, tỉnh đặt lộ trình hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu để đạt tiêu chí đô thị loại I và thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027 với tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 45% trở lên. Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 60,1% cùng hệ thống đô thị gồm 6 đô thị loại II và 36 đô thị loại III, đồng thời phấn đấu có 50% số phường đạt trình độ phát triển của đô thị loại II. Đi cùng với đó, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thành và đưa vào khai thác tối thiểu 2 công trình đầu mối hạ tầng giao thông cấp khu vực hoặc quốc tế như cảng hàng không quốc tế, cảng biển hay ga đường sắt tốc độ cao, bảo đảm vận tải hành khách công cộng bao phủ toàn bộ các đô thị loại II và hoàn thành các tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Không gian đô thị toàn tỉnh được tổ chức theo cấu trúc đa trung tâm và đa hành lang với 4 phân vùng phát triển rõ nét. Vùng Hoa Lư - Tam Điệp tiếp tục là hạt nhân di sản, văn hóa, du lịch và hành chính của tỉnh, từng bước mở rộng không gian về phía Đông trong giai đoạn 2029-2030. Vùng đô thị Nam Định đóng vai trò trung tâm tổng hợp phía Nam kết nối chặt chẽ với dải ven biển. Vùng Phủ Lý - Kim Bảng - Duy Tiên giữ vị trí cửa ngõ phía Bắc kết nối Thủ đô Hà Nội để thu hút công nghiệp công nghệ cao, y tế, logistics và dịch vụ hội nghị. Dải ven biển phía Đông gắn liền với Khu kinh tế Ninh Cơ, cảng biển nước sâu và dịch vụ hậu cần cảng, mở ra không gian phát triển kinh tế biển và du lịch sinh thái kết nối với Vườn quốc gia Xuân Thủy. Mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng (TOD) cũng sẽ được chú trọng tại các ga đường sắt tốc độ cao và dọc các trục giao thông đối ngoại lớn.

Bên cạnh mở rộng không gian hạ tầng, Nghị quyết đặt trọng tâm bảo tồn hệ thống di sản vật thể và phi vật thể trên phạm vi toàn tỉnh, kiểm soát chặt chẽ vùng lõi và vùng đệm của Quần thể danh thắng Tràng An - Cố đô Hoa Lư để hướng tới gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Tỉnh cũng đặt ra các chỉ tiêu an sinh và chất lượng sống cao như diện tích nhà ở bình quân đạt 40 m²/người trên toàn tỉnh và 42 m²/người ở khu vực đô thị, 100% người dân đô thị được dùng nước sạch tập trung, 100% hộ gia đình đô thị phủ sóng mạng 5G, cùng hệ thống xe buýt mới hoàn toàn sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu theo mô hình đô thị bọt biển, bảo vệ hành lang thoát lũ sông Đáy và sông Hoàng Long cùng việc đẩy mạnh chính quyền số tiếp tục là những ưu tiên quan trọng.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quy hoạch, cơ chế huy động nguồn lực nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, đồng thời giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Toàn văn Nghị quyết số 72/NQ-HĐND, bạn đọc xem tại đây: nghi_quyet_thong_qua_chuong_trinh_phat_trien_do_thi_tinh_nin-d0cb.zip