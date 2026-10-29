Ninh Bình thông qua 13 nghị quyết: Gỡ vướng đầu tư công, sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn

Ngày 29/10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất), nhằm xem xét và thông qua một số nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, pháp chế, văn hóa - xã hội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh, trong hơn 9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ghi nhận nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, yêu cầu thực tiễn đặt ra đòi hỏi tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo về những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp, xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh thống nhất thông qua 13 nghị quyết liên quan đến đầu tư công, quản lý đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng, phát triển đô thị, tổ chức bộ máy và các chế độ, chính sách hỗ trợ người dân, bao gồm: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 1); Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2); Nghị quyết về việc cho ý kiến về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2027 vốn Ngân sách Trung ương; Nghị quyết về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2026 (đợt 5);

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 của HĐND tỉnh về việc thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà ở thuộc tài sản công phải di dời chỗ ở để phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030; Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại và giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết quy định một số chính sách, mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy; cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Phát biểu kết luận kỳ họp, ông Lê Quốc Chỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành và cơ quan liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành kế hoạch thực hiện, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, bảo đảm các cơ chế, chính sách sớm đi vào cuộc sống.

Đối với các nghị quyết về đầu tư công, đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng và phát triển đô thị, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục, triển khai dự án, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tránh chậm trễ, lãng phí. Các chính sách hỗ trợ cần được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng; việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Ông Lê Quốc Chỉnh đồng thời đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai các nghị quyết; kịp thời phát hiện, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thường trực HĐND tỉnh cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.