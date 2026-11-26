Dự án nhà ở cho công nhân thuê tại Khu công nghiệp Bảo Minh (xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình) đang được thi công. Ảnh: Duy Hưng

Tiến độ các dự án chưa đồng đều

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, giai đoạn 2026-2030, tỉnh được Chính phủ giao chỉ tiêu hoàn thành 19.850 căn NOXH, NOCT, riêng năm 2026 là 6.000 căn. Thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã tích cực thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, GPMB, triển khai thi công, qua đó đạt được một số kết quả trong phát triển quỹ nhà ở trên địa bàn.

Đến nay, tại tỉnh có 53 dự án NOXH, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà lưu trú công nhân được chấp thuận đầu tư, với quy mô khoảng 51.612 căn. Trong đó, tỉnh đang tập trung triển khai quy trình đầu tư 34 dự án NOXH, tổng quy mô 38.387 căn, 10 dự án nhà lưu trú công nhân, quy mô 7.729 căn.

Theo ghi nhận của PV, một trong những dự án NOXH đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là dự án NOXH Bãi Viên (phường Thành Nam), quy mô 1.100 căn, thực hiện trong 3 giai đoạn, kéo dài đến năm 2030.

Ông Nguyễn Trọng Phú - Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Nam Định - chủ đầu tư dự án cho biết, đến nay hai tòa B, C đã hoàn thành hơn 80% khối lượng thi công. Với tiến độ đang thực hiện, dự án sẽ bàn giao các căn trong tòa B cho người mua trong tháng 1, tòa C trong tháng 3/2027.

Tại dự án NOCT trong Khu công nghiệp Bảo Minh (xã Liên Minh) công tác thi công cũng đang được đẩy nhanh. Theo đại diện Công ty CP đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh - chủ đầu tư, đến quý II/2027 dự án sẽ bàn giao 176 căn cùng 44 ki-ốt, trong năm 2028 dự án sẽ bàn giao toàn bộ 848 căn của dự án.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, công tác phát triển NOXH trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số dự án chậm tiến độ; tiến độ thực hiện giữa các dự án, chủ đầu tư chưa đồng đều.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị quỹ đất, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ phát triển NOXH ở một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu. Việc gắn kết phát triển NOXH với quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm hành chính và khu vực có nhu cầu nhà ở cao còn chưa chặt chẽ.

Ấn định mốc khởi công, rút ngắn thủ tục

Tại hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển NOXH, NOCT tổ chức ngày 5/11, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Tổng Công ty Viglacera- chủ đầu tư khu dịch vụ, nhà công nhân trong Khu công nghiệp Đồng Văn IV (phường Lê Hồ) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tập trung nguồn lực để khởi công 3 tòa nhà 9 tầng, quy mô 554 căn hộ trước ngày 15/11.

Yêu cầu chủ đầu tư khu nhà ở công nhân, NOXH tại khu vực Đồng Hoá, Nhật Tân, Đại Cương (địa bàn các phường Lê Hồ, Kim Thanh) hoàn thiện các thủ tục liên quan để khởi công trong quý I/2027, giao UBND phường Kim Thanh hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 11/2026; phường Lê Hồ hoàn thành trong tháng 12/2026.

Đối với Dự án NOXH tại các ô đất NXH-05, NXH-06 thuộc Khu đô thị mới phía Nam sông Đào (phường Hồng Quang), UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm điều kiện khởi công tại ô đất NXH-05 trong quý I/2027, UBND phường Hồng Quang tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn thành bàn giao ô đất NXH-06 trong tháng 3/2027.

Đối với Dự án nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 bảo đảm các điều kiện khởi công chậm nhất ngày 17/12/2026.

Tỉnh yêu cầu chủ đầu tư các dự án NOXH dự kiến khởi công trong tháng 12/2026 tại Đô thị sinh thái Bắc Châu Giang, Công viên chủ đề kết hợp nhà ở, Khu đô thị mới Tây Phù Vân và Khu đô thị Đại học Nam Cao tập trung hoàn thiện thủ tục, bảo đảm tiến độ.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án NOXH, NOCT, đồng hành, hỗ trợ các chủ đầu tư, ngày 10/11 vừa qua, UBND tỉnh tiếp tục ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư liên quan thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp tham mưu phương án đơn giản hóa thủ tục phát triển NOXH, NOCT theo cơ chế một cửa, một đầu mối; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, cấp phép xây dựng; xác định rõ thời hạn giải quyết, trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân.