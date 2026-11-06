Ninh Bình: Tháo gỡ vướng mắc Dự án xây dựng hạ tầng Khu du lịch Tam Chúc

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành nghiên cứu, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc có thể tiếp tục được triển khai, hoàn thành toàn bộ theo mục tiêu đề ra

Theo Thông báo của UBND tỉnh Ninh Bình: Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc (gọi tắt là Dự án) là dự án nhóm A, được triển khai thực hiện trong thời gian dài, qua nhiều lần chuyển đổi chủ đầu tư và quy mô, nguồn vốn dự án có tính chất phức tạp, quy định của pháp luật thay đổi qua nhiều thời kỳ.

Dự án đã hết thời gian thực hiện từ ngày 30.6.2022. Đồng thời, đến nay còn nhiều tồn tại, khó khăn, vướng mắc liên quan đến các vấn đề như: nguồn vốn, quy mô đầu tư, thời gian thực hiện dự án… chưa được giải quyết.

Để đảm bảo các khó khăn, vướng mắc sớm được tháo gỡ, giải quyết và Dự án có thể tiếp tục được triển khai, hoàn thành toàn bộ Dự án theo mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan dẫn đến việc chậm tiến độ thực hiện dự án và không giải ngân hết số vốn ngân sách Trung ương đã bố trí cho dự án.

Khu du lịch Tam Chúc trong nhiều năm qua luôn là "thỏi nam châm" hút khách du lịch đến với Ninh Bình

Đồng thời, khẩn trương rà soát, làm rõ và báo cáo tổng thể, đầy đủ, chính xác các nội dung liên quan đến Dự án như: Thông tin chung, quá trình triển khai thực hiện, quy mô đầu tư (các hạng mục đã hoàn thành, đang thực hiện, chưa thực hiện), tổng mức đầu tư, nguồn vốn, tình hình bố trí và giải ngân vốn, công tác giải phóng mặt bằng, quá trình thi công, cũng như việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán và các khó khăn, vướng mắc của Dự án.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Tài chính trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn ngân sách Trung ương và bố trí số vốn ngân sách Trung ương còn thiếu để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.