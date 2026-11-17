Đoàn đã kiểm tra Dự án xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477 (đoạn từ Km1+500 đến tuyến tránh Quốc lộ 12B xã Đồng Phong, huyện Nho Quan cũ); xây dựng cầu Hoàng Long và đường dẫn trên tuyến ĐT.477C và Dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I).

Đoàn kiểm tra Dự án xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477 trên địa bàn xã Gia Tường. ﻿Ảnh: Báo Ninh Bình

Theo báo cáo của chủ đầu tư, Dự án xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477; xây dựng cầu Hoàng Long và đường dẫn trên tuyến ĐT.477C có tổng mức đầu tư 6.975 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2025-2029. Dự án được triển khai tại các xã Gia Vân, Đại Hoàng, Gia Viễn, Gia Hưng, Gia Tường, Gia Lâm, Phú Sơn, Nho Quan và Gia Phong.

Quy mô đầu tư gồm xây dựng mới kết hợp nâng cấp tuyến chính dài khoảng 22,37 km, điểm đầu tại Km1+500 tuyến ĐT.477, khu vực Nhà máy Xi măng The Vissai, điểm cuối kết nối Quốc lộ 12B; xây dựng mới cầu Hoàng Long và đường dẫn hai đầu cầu trên tuyến nhánh 1 dài khoảng 3 km, kết nối đê hữu sông Hoàng Long tại xã Gia Phong với tuyến ĐT.477 tại nút giao đường Bái Đính Ba Sao, xã Gia Viễn.

Tuyến chính và tuyến nhánh 1 có quy mô đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe. Tuyến nhánh 2 dài khoảng 2,6 km, kết nối Quốc lộ 12B với Bến xe Nho Quan, được nâng cấp, mở rộng theo quy mô đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe.

Khởi công ngày 16/9/2026, đến nay dự án đã được bàn giao khoảng 20/27,9km mặt bằng, đạt 72%. Các nhà thầu tổ chức 10 mũi thi công, với giá trị thực hiện ước đạt 102,5 tỷ đồng, tương đương 2,28% giá trị hợp đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 bố trí hơn 1.878,7 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 650,1 tỷ đồng, đạt 34,6%. Dự án phấn đấu hoàn thành thi công trong quý III/2028.

Đoàn kiểm tra Dự án xây dựng cầu Hoàng Long trên địa bàn xã Gia Viễn. Ảnh: Báo Ninh Bình

Đối với dự án đường kết nối liên vùng giai đoạn I, tổng mức đầu tư là 6.939 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2025-2028. Tuyến đường dài khoảng 32,366km, quy mô 6-8 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h, đoạn qua đô thị 60km/h.

Đối với Dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I). Tổng mức đầu tư là 6.939 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2025 - 2028. Tuyến đường dài khoảng 32,366km, quy mô 6-8 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h, đoạn qua đô thị 60km/h.

Dự án khởi công ngày 18/6/2026, hiện đã bàn giao khoảng 27,5km mặt bằng, đạt 85%. Nhà thầu đang triển khai 7 mũi thi công, với khối lượng thực hiện ước đạt 500 tỷ đồng, bằng 10,8% giá trị hợp đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 hơn 3.791,5 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 3.205,6 tỷ đồng, đạt 84,5%. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành công trình sớm hơn tiến độ khoảng 3 tháng.

Tại buổi kiểm tra, các nhà thầu phản ánh khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, đề nghị tỉnh và các sở, ngành sớm có giải pháp tháo gỡ để bảo đảm tiến độ thi công.

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn nhấn mạnh vai trò của hai dự án trong hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ông yêu cầu các cấp, ngành và địa phương tập trung phối hợp giải quyết những vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn vật liệu.

Thi công Dự án xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477 trên địa bàn xã Gia Tường. Ảnh: Báo Ninh Bình

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ưu tiên bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu theo kế hoạch.

Về nguồn vật liệu, chủ đầu tư và các nhà thầu cần rà soát nhu cầu theo tiến độ thi công, chủ động đề xuất phương án khai thác mỏ theo cơ chế đặc thù. Các sở, ngành phối hợp đánh giá trữ lượng, khả năng khai thác, cung ứng của các mỏ, nhất là mỏ cát; đồng thời nghiên cứu nâng công suất các mỏ đã được cấp phép để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư, các địa phương và nhà thầu tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, tổ chức các mũi thi công phù hợp với điều kiện thực tế, đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành hai dự án.