Ninh Bình tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng Dự án cầu Ninh Cường

Phát biểu tại hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) chiều 28/10, ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt (Hà Nội) cho rằng, quản trị chung cư phải rõ quyền, rõ trách nhiệm, cần quy định ngay trong Luật những nguyên tắc cơ bản về quyền quyết định của chủ sở hữu và trách nhiệm phối hợp trong quản trị cộng đồng. Nếu không phân định rõ vai trò của từng chủ thể, khi phát sinh vấn đề liên quan đến sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng, an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy hoặc tranh chấp trong quản lý chung cư, sẽ rất khó xác định trách nhiệm phối hợp và đầu mối xử lý.