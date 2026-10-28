Ninh Bình tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng Dự án cầu Ninh Cường
Dự án xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B, tỉnh Ninh Bình, có tổng vốn đầu tư hơn 581 tỷ đồng, đang được các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Tại xã Nghĩa Hưng, phần lớn hộ dân đã đồng thuận di dời, bàn giao đất phục vụ thi công. Chính quyền tiếp tục vận động các hộ còn lại, đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư, bảo đảm quyền lợi người dân và tiến độ hoàn thành công trình trước cuối năm 2027.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/ninh-binh-thao-go-diem-nghen-mat-bang-du-an-cau-ninh-cuong/7501.html