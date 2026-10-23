Ninh Bình: Thành lập Tổ công tác kiểm tra, xử lý biển quảng cáo tiếng nước ngoài

Tổ công tác phường Nam Hoa Lư đang tiến hành kiểm tra tại tổ dân phố Văn Lâm

Bà Trần Thị Phượng, Phó Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội cho biết: “Ngày 22.10.2026, UBND phường Nam Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã có Quyết định số 2924/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác kiểm tra, xử lý biển hiệu, biển quảng cáo trên địa bàn phường”.

Tổ công tác gồm có 15 người, do bà Đinh Thị Bích Huệ, Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội làm Trưởng đoàn. 3 Phó Trưởng đoàn gồm: Bà Trần Thị Phượng, Phó Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội; ông Trần Quang Vinh, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; ông Nguyễn Đình Hiển, Phó Trưởng Công an phường.

Tổ công tác kiểm tra kích thước biển (ngang, dọc), nội dung thông tin bắt buộc (tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại), ngôn ngữ chữ viết (chữ tiếng nước nước ngoài, chữ tiếng Việt)

Các uỷ viên gồm cán bộ các phòng, ban, lực lượng như: Công an phường; phòng Văn hoá – Xã hội, phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Văn phòng; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; Tổ trưởng các tổ dân phố Hành Cung, Đam Khê, Khả Lương, Văn Lâm.

Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra thực tế việc chấp hành quy định pháp luật về lắp đặt, viết, đặt biển hiệu, biển quảng cáo của các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn phường Nam Hoa Lư.

Đa phần người dân, chủ cơ sở kinh doanh đều cam kết tuân thủ chấp hành và chủ động tháo dỡ, lắp đặt lại biển hiệu đúng quy định của pháp luật

Nội dung kiểm tra trọng tâm gồm: Kích thước biển (ngang, dọc), nội dung thông tin bắt buộc (tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại), ngôn ngữ chữ viết (chữ tiếng nước nước ngoài, chữ tiếng Việt)…

Bà Trần Thị Phượng, Phó Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội phường Nam Hoa Lư cho biết: Trong sáng ngày 23.10, Tổ công tác đã trực tiếp kiểm tra ở khu vực tổ dân phố Hành Cung và Văn Lâm.

Sau thời hạn cam kết mà chủ cơ sở kinh doanh không tự động tháo dỡ, lắp đặt lại biển hiệu, biển quảng cáo theo đúng quy định thì Tổ công tác sẽ tham mưu Chủ tịch UBND phường ra quyết định xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ biển hiệu vi phạm

Ông Vũ Trường Giang, chủ cơ sở kinh doanh ở phố Hành Cung chia sẻ: Sau khi được Tổ công tác phường kiểm tra, nhắc nhở về các vi phạm trong việc lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo, chữ nước ngoài trên biển không đúng quy định, tôi đã hiểu rõ và xin cam kết trong thời hạn 10 ngày sẽ tự động tháo dỡ, lắp đặt lại biển hiệu, biển quảng cáo đúng theo quy định của pháp luật.

Trước mắt chúng tôi chủ yếu là kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn cho người dân và các chủ cơ sở kinh doanh. Sau thời hạn cam kết mà chủ cơ sở kinh doanh không tự động tháo dỡ, lắp đặt lại biển hiệu, biển quảng cáo theo đúng quy định thì Tổ công tác sẽ tham mưu Chủ tịch UBND phường ra quyết định xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ biển hiệu vi phạm, bà Trần Thị Phượng cho biết thêm.

Biển hiệu, biển quảng cáo một cơ sở kinh doanh tại Khu du lịch Tam Cốc (phường Nam Hoa Lư) hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài

Căn cứ theo Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 75/2025/QH15), các sản phẩm quảng cáo và biển hiệu bắt buộc phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt.

Trong trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng đồng thời cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, khổ chữ tiếng nước ngoài không được vượt quá ¾ diện tích khổ chữ tiếng Việt và bắt buộc phải đặt phía dưới chữ tiếng Việt.

Tại Nghị định số 87/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo quy định mức xử phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết bằng chữ tiếng nước ngoài trên biển hiệu.