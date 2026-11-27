Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Theo đó, Ninh Bình thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giải thể Sở Ngoại vụ.

Công bố quyết định về công tác cán bộ tỉnh Ninh Bình.

Việc sắp xếp nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Các cơ quan mới chính thức hoạt động từ ngày 1/12/2026.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại những đơn vị sau sắp xếp.

Cụ thể, ông Phạm Quang Ái, Giám đốc Sở Ngoại vụ, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, thời hạn bổ nhiệm từ ngày 1/12/2026.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/12/2026.

Hội nghị cũng công bố 13 quyết định điều động, bổ nhiệm cấp phó. Trong đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo có 2 Phó Giám đốc là ông Nguyễn Đức Cường và bà Đinh Thị Thu Thủy.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 10 Phó Giám đốc gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tân Anh, Ngô Thanh Tuân, Vũ Thanh Lịch, Trịnh Xuân Lộc, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Cao Tấn, Nguyễn Văn Trọng, Phạm Duy Phong và Đỗ Quang Trung. Bà Nguyễn Thị Bích Lụa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan hiện hành tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đến hết ngày 30/11/2026; khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để bộ máy mới hoạt động thông suốt từ ngày 1/12, không để gián đoạn công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Tiến Anh