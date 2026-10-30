Ninh Bình: Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch; giải thể Sở Ngoại vụ

Theo đó, HĐND tỉnh đã quyết nghị thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giải thể Sở Ngoại vụ.

Về thời điểm hoạt động: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được thành lập, tổ chức lại theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND (Sở Dân tộc và Tôn giáo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 12 năm 2026.

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026.

Về tổ chức thực hiện: HĐND tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 10 năm 2026.

Nội dung chi tiết Nghị quyết số 73/NQ-HĐND, bạn đọc xem tại đây: 20261029152843-98cb.pdf