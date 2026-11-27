Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, tỉnh Ninh Bình thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ. Các cơ quan sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1/12/2026.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Mạnh (bên trái) và ông Phạm Quang Ái (bên phải).

Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Quang Ái, Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm từ ngày 1/12/2026 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/12/2026.

Hội nghị cũng công bố 13 quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý. Trong đó, ông Nguyễn Đức Cường và bà Đinh Thị Thu Thủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức trao quyết định, tặng hoa 13 cán bộ được bổ nhiệm.

Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 10 cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc. Trong đó, 5 cán bộ được điều động từ Sở Văn hóa và Thể thao gồm: ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Nguyễn Tân Anh, ông Ngô Thanh Tuân, bà Vũ Thanh Lịch và ông Trịnh Xuân Lộc.

Năm cán bộ còn lại được điều động từ Sở Du lịch gồm: bà Nguyễn Thị Tâm, ông Nguyễn Cao Tấn, ông Nguyễn Văn Trọng, ông Phạm Duy Phong và ông Đỗ Quang Trung.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Bích Lụa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương; bảo đảm bộ máy tinh gọn, đồng bộ, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình phát biểu giao nhiệm vụ.

Đây cũng là bước triển khai gắn với việc hoàn thiện, vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường, cùng tập thể cơ quan mới đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan hiện nay tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đến hết ngày 30/11/2026; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các đơn vị mới chính thức hoạt động từ ngày 1/12/2026, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước liên tục, thông suốt, không để ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.