Sáng 27/11, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn và công tác cán bộ thuộc UBND tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Theo đó, Ninh Bình thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ.

Việc sắp xếp nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính, bảo đảm tính đồng bộ, tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn. Các đơn vị sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1/12/2026.

Cùng với công bố việc tổ chức lại bộ máy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan mới.

Theo quyết định, ông Phạm Quang Ái, Giám đốc Sở Ngoại vụ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm tính từ ngày 1/12/2026 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/12/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo các sở mới.

Hội nghị cũng công bố 13 quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý. Trong đó, ông Nguyễn Đức Cường và bà Đinh Thị Thu Thủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 10 cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc, gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tân Anh, Ngô Thanh Tuân, Vũ Thanh Lịch, Trịnh Xuân Lộc, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Cao Tấn, Nguyễn Văn Trọng, Phạm Duy Phong và Đỗ Quang Trung.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Bích Lụa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm vào vị trí công tác mới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương; hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, đồng bộ, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

Đây cũng là bước triển khai gắn với quá trình hoàn thiện, vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và sở trường công tác; giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể các cơ quan mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan hiện nay tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đến hết ngày 30/11/2026; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về tổ chức, nhân sự và hoạt động để các đơn vị mới chính thức vận hành từ ngày 1/12/2026.

Quá trình sắp xếp phải bảo đảm tính liên tục, thông suốt trong hoạt động quản lý nhà nước, không để gián đoạn việc giải quyết công việc, không gây ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Việc kiện toàn tổ chức và đội ngũ lãnh đạo lần này được kỳ vọng tạo chuyển biến trong hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ninh Bình, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong thời gian tới.